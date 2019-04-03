Yaz tatiline hazırlanırken sağlığınızdan olmayın

Yaz tatili planları başladı. Deniz, kum, güneş üçlüsü için gün sayarken bir yandan da en kısa sürede sonuç veren diyetler araştırılıyor. Denenen birçok diyet ise istenilen sonucu vermiyor. Birçok hastalığın temelinin yaşam boyu uygulanan yanlış diyetler, sağlıksız yiyecekler ve az hareketli yaşam biçimi olduğunu belirten Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, günümüzde 1.000’den fazla diyet çeşidi olduğunu söyledi.

En sağlıklısı Akdeniz Diyeti

Yıllardır uzun ömre sahip toplulukların beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzlarının incelendiğini anlatan Diyetisyen Özcan, “Japonya’da 100 yaşı aşkın yaşlıların uzun yaşam felsefeleri ‘İkigai’ ile oluşturdukları ‘Okinowa’ Diyeti, soğuk İskandinav kültürünü yansıtan Nordik Diyeti, vejetaryen 7. gün adventisleri, Baltık Denizi Diyeti, tuz kısıtlaması olan Dash Diyeti tüm dünyada sağlıklı kabul edilen popüler diyetler arasında. Ancak Dash Diyeti ile yıllardır kıyasıya rekabet içinde olan Akdeniz Diyeti, sağlık uzmanları tarafından (US News Best Diet Rankings) 2019 yılının en sağlıklı ve uygulaması en kolay diyeti seçildi” dedi.