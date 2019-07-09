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Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, doğal güzelliğiyle yaz mevsiminde turist akınına uğruyor.

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi
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Sakin kent Uzundere, özellikle yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde önemli yer tutuyor.

Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları, ormanlarıyla, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören ve 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde çok sayıda turisti ağırlıyor.

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Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresindeki ve Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum, ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

'GÜNEŞLİ GÜNLERDE ŞELALEDE GÖKKUŞAĞI OLUŞUYOR'

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Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan şelalede, yüksekten yere çarpan suyun zerrecikler halinde uçmasıyla güneşli günlerde gökkuşağı görüntüsü oluşuyor.

Doğal güzelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi gören şelaleye gelen misafirler, suyun düştüğü alt kısımda bulunan küçük göletlerde suya girerek serinlemeye çalışıyor.

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'BURASI NADİDE BİR YER'

Eşsiz güzelliği yerinde görmek için Uzundere'ye gelen ziyaretçilerden Erdal Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'nin yazın gezilebilecek güzel rotalardan olduğunu ifade etti.

Kılıç, "Ülkemizin çok güzel yerleri var ama doğa koruma bilincinin oluştuğunu diyemeyiz. Tortum Şelalesi güzel ve nadide bir yer. Burayı korumak içinde özen göstermeliyiz. Birkaç şelale gördüm. Tortum Şelalesi'nde akan suyun şiddeti iyi ve beklentilerim açısında memnun kaldım."

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Artvin'den bölgeyi ziyaret eden Harun Meriç de Ortadoğu'nun en büyük şelalesi Tortum Şelalesine geldiğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla Tortum Şelalesi baya güzel ve iyi ki gelmişim. Allah'a şükür ülkemizin çok güzel yerleri var." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Tortum Şelalesi Seyahat Tatil

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