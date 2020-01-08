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  4. Yazar Çağrı Taner'in imza gününe büyük ilgi!

Yazar Çağrı Taner'in imza gününe büyük ilgi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
KÜLTÜR SANAT  | Son Güncelleme

'Hüzünlü Bir Ponçik' ve 'Erkeklerin İç Sesi' isimli iki kitabıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, 2 Ocak tarihinde İstanbul’da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Yazar Çağrı Taner'in imza gününe büyük ilgi!

2017 yılında çıkardığı “Hüzünlü Bir Ponçik” ve 2019 yılında çıkardığı “Erkeklerin İç Sesi adlı iki farklı kitabıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Yazar Çağrı Taner, 2 Ocak tarihinde İstanbul’da imza gününde okurları ile güzel bir söyleşi yaptı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen imza gününde okurları ile bir araya gelen genç yazar, son kitabının tanıtımını yaptı ve ilk çıkardığı kitabın devamı yönünde okurlarından bir beklenti olduğunu belirterek; “Kitabın devamını yazmam için o kadar mesaj geliyor ki bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi. İstanbul'da da imza günü düzenlemem konusunda okurlarımdan yoğun şekilde mail ve mesajlar almıştım ve onları kırmayıp bu isteklerini yerine getirdim” şeklinde konuştu.

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YAZAR ÇAĞRI TANER KİMDİR?

Yazar Çağrı Taner 22 Ağustos 1996 tarihinde Samsun’da doğmuştur. İlkokul ve lise öğretim hayatı Samsun’da geçmiştir. Lise yıllarında zaten fazlasıyla meraklı olduğu sosyal medyaya daha çok odaklanarak, önce Facebook’da daha sonra da Twitter’da ürettiği içerikler ile milyonlarca takipçiye ulaşmıştır.

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Eğitim hayatı devam ederken her zaman aklında olan şeyi yapmaya karar veren Çağrı Taner, kalıcı bir eser bırakmak adına 2017 yılında ilk kitabı olan Hüzünlü Bir Ponçik’i çıkartmıştır. Hüzünlü Bir Ponçik romanının daha çıkar çıkmaz büyük bir ilgi görmesiyle kolları sıvayan genç yazar, deneme türündeki kitabı olan Erkeklerin İç Sesi’ni 2019 yılında çıkartmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Çağrı Taner, Erkeklerin İç Sesi, imza günü, kitap,

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