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Yazın en sevilen sebzesi taze fasulyeyi ayıklama ve saklama rehberi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Yaz aylarının en çok tercih edilen sebzesi taze fasulye, zeytinyağlılar arasında parmakla gösterilir bir lezzete sahiptir. Fasulyedeki tek sorun ise yerken ağzımıza gelen kılçıklarıdır. Temizlemesi zahmetli olan fasulyeyi zahmete girmeden kolay bir şekilde kılçıklarından arındırabilirsiniz. Onları temizlemeyi öğrendikten sonra ise ikinci aşama olan saklama yöntemine geçeceğiz, buyursunlar...

Yazın en sevilen sebzesi taze fasulyeyi ayıklama ve saklama rehberi

Taze fasulye yerken aman tadımız kaçmasın diyorsanız artık o kılçıkların doğru bir şekilde ayıklanma vakitleri gelmiştir.

İlk olarak fasulyeleri yıkayın ve süzdükten uç kısımları yan yana gelecek şekilde dizin. Bu yöntem sayesinde onları elinize alıp tek tek kesmekle uğraşmayacaksınız. Tek bir darbede tüm uçlardan kurtulacaksınız. Taze doğan doğramak gibi konuyu canlandırabilirsiniz kafanızda. Uç kısımlarını bir araya getirdiğiniz fasulyelere tek seferde bıçak darbesini indirin. Oldu bitti bile!

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Sıra geldi kılçıklarını ayıklamaya...

Bu aşamada bıçağı bir kenara bırakıyor, onun yerine sebze soyacağını alıyoruz. Sebze soyacağı kullanarak kılçıkları çok hızlı bir şekilde ayıklayacaksınız.

Fasulyeleri temiz bir hale getirdikten sonra dilediğiniz tarife uygun olarak pişirebilirsiniz. Eğer onları dondurucuda sağlıklı bir şekilde saklamak istiyorsanız, bunun için;

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İlk işiniz temizlenen fasulyeleri iyi bir şekilde kurutmak olmalı. Bunun için kağıt havlu ya da temiz bir mutfak havlusundan yararlanabilirsiniz. Kuruma işlemini doğru bir şekilde yapmalısınız. Aksi halde fasulyelerin içinde kalan su, onların hızlı bir şekilde bozulmasına neden olacaktır.

Kuruyan fasulyeleri porsiyonlara ayırın. Bu sayede buzluktan hepsini çıkarıp tekrar dondurmak zorunda kalmayacaksınız.

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Porsiyonlara ayırdığınız fasulyeleri ağzı kilitli poşetlerde saklayın. Vakumlu torbalar kullanmanız bu süreçte daha sağlıklı olacaktır.

Çözdürmek isterseniz de buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında bekletin. Kesinlikle sıcak suyun içine koymamalısınız. Oda sıcaklığında çözündükten dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.


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