Yazın en tatlı meyvelerinden olan şeftali ile hazırlayacağınız tarifler

Tadına doyum olmaz şeftali ile hazırlayabileceğiniz en lezzetli tarifler.

Şeftali ve domatesli yaz salatası



Yeşilliklerle harmanlanmış bu renkli salatanın yapımı oldukça kolay. Alıştığımız salataların dışında ancak bu lezzeti seveceğinizden eminiz. Ee tabi şeftaliyi seviyorsanız :) Ferahlatıcı salata tarifi için tıklayın.

Tarçınlı ızgara şeftali



Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için bu enfes tatlıyı tercih edebilirsiniz. Vitamin deposu meyve ile hem sağlıklı bir ara öğün geçirebilir hem de kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Şeftalili soğuk çay



Yazın serinlemenin en sağlıklı ve lezzeti yolu karşınızda! Ev yapımı bu soğuk çaya aşık olmamak elde değil. Belirtmeden geçmeyelim, tadı bağımlılık yapacak derecede güzel. Şimdiden şeftalileri buzluğa atın, yaz sonrası bile içmek isteyebilirsiniz.

Şeftalili dondurma



Pastırma sıcaklarında bunalanlar için kurtarıcı bir lezzet daha. Biz bu aralar sağlıklı beslenmeye kafayı taktık sevgili okur. Soğuk çayımızı da kendimiz yapıyoruz dondurmamızı da. Tarifin detayları için tıklayın.

Şeftalili yaz tatlısı



Hem pratik hem şekersiz hem lezzetli hem de çok sağlıklı! Üstelik bu yaz tatlısı sadece 20 dakikada hazır. Tarifin detayları için tıklayın.

