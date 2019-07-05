Yazın enerjinizi artıracak 10 besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, enerjinizi yükseltecek 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çiğ badem

Her gün 10-15 adet çiğ bademi düzenli olarak tüketmeye çalışın. İçerdiği magnezyum ve B vitaminleri sayesinde badem, enerji metabolizmanız için harika bir besin. Araştırmalar, magnezyumun enerji metabolizmasındaki rolü nedeniyle düşük magnezyum seviyelerine sahip insanların daha hızlı yorulduğunu gösteriyor. Ayrıca yetersiz B vitamini seviyeleri yorgunluk, sinirlilik ve konsantrasyonda azalmalara neden olabiliyor.

Yulaf



Yulaf, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde gün boyu hem tok tutuyor hem de kan şekerini dengeliyor. Kan şekerimizin birden yükselmesi insülin salınımının aniden artmasına ve tekrar ani bir kan şekeri düşüklüğüne neden olduğundan; uykulu, yorgun ve halsiz hissetmeye neden oluyor. Enerjinizin düşmemesi için beslenmenizde mutlaka lif kaynaklarına yer verin. Sabah kahvaltı alternatifi olarak yulaf tüketebilirsiniz.

Muz

Muz, içerdiği karbonhidrat, lif, B6 vitamini ve potasyum sayesinde, enerji seviyenizi arttırmak için en iyi besinlerden biri. Potasyum sayesinde hem kasların çalışmasına yardımcı oluyor hem de B6 vitamini sayesinde vücuda alınan enerjinin kullanılmasında rol oynuyor. Bu nedenle her gün 1 yerli muz tüketerek yazın yorgunluk ve halsizlik hissinizin azalmasının önüne geçebilirsiniz.