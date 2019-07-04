Yazın hamsi tavada, buzlu balık ise ızgarada pişirilir

Balığın kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da tüketilebileceğini belirten balıkçılar, pişirme yönteminin önemine dikkat çekti. Gölyazı'da tuttuğu balıkları Bursa'nın ilçelerinde sattığını belirten Serdar Bozkurt, yaz aylarında sıcakların bastırmasıyla balık yemekten kaçınıldığını söyledi. Yazın av yasağı nedeniyle balık çeşidinin azalmasına rağmen pazarlara çeşidi bol, taze ürünler getirdiklerini anlatan Bozkurt, "Hamsi, istavrit, sardalya, mezgit, çupra, levrek ve somonun yanı sıra tatlı su balıklarından yayın ve sazanlarla tezgâhlarımızı süslüyoruz. Ancak, sıcak günlerde sindiriminin ağır olduğu yanılgısıyla balık yemekten çekiniyorlar. Ayrıca fiyatların yüksekliğini gerekçe gösteriyorlar. Yarım kilo, olsa olsa 1 kilo ancak alabiliyorlar" dedi.

Mevsimi olmasına rağmen sardalyanın sahillerdeki yazlıklara götürüldüğünü ifade eden Bozkurt, ilçe pazarlarında ise kilosunu 5 liradan sattıkları İsrail Sazanı'nın rağbet gördüğünü vurguladı. İsrail Sazanı'nın yanı sıra yayın, sazan, sardalya ve buzlu balık olarak adlandırılan Norveç ithal uskumrusunun da alıcı bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Vatandaşımız çupra ve levrekten uzak duruyor. Bu balıkları satmakta biraz zorluk çekiyoruz" diye konuştu.