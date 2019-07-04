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Yazın hamsi tavada, buzlu balık ise ızgarada pişirilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki balıkçılar, pişirme yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu. Birçok balığın yanlış yöntemlerle pişirildiğini belirten Serdar Bozkurt, av yasağına rağmen taze ve çok çeşitli ürünler getirdiklerini ifade etti. Bozkurt, yazın hamsinin tavada, buzlu balığın ise ızgarada pişirilmesi gerektiğini söyledi.

Yazın hamsi tavada, buzlu balık ise ızgarada pişirilir

Balığın kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da tüketilebileceğini belirten balıkçılar, pişirme yönteminin önemine dikkat çekti. Gölyazı'da tuttuğu balıkları Bursa'nın ilçelerinde sattığını belirten Serdar Bozkurt, yaz aylarında sıcakların bastırmasıyla balık yemekten kaçınıldığını söyledi. Yazın av yasağı nedeniyle balık çeşidinin azalmasına rağmen pazarlara çeşidi bol, taze ürünler getirdiklerini anlatan Bozkurt, "Hamsi, istavrit, sardalya, mezgit, çupra, levrek ve somonun yanı sıra tatlı su balıklarından yayın ve sazanlarla tezgâhlarımızı süslüyoruz. Ancak, sıcak günlerde sindiriminin ağır olduğu yanılgısıyla balık yemekten çekiniyorlar. Ayrıca fiyatların yüksekliğini gerekçe gösteriyorlar. Yarım kilo, olsa olsa 1 kilo ancak alabiliyorlar" dedi.

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Mevsimi olmasına rağmen sardalyanın sahillerdeki yazlıklara götürüldüğünü ifade eden Bozkurt, ilçe pazarlarında ise kilosunu 5 liradan sattıkları İsrail Sazanı'nın rağbet gördüğünü vurguladı. İsrail Sazanı'nın yanı sıra yayın, sazan, sardalya ve buzlu balık olarak adlandırılan Norveç ithal uskumrusunun da alıcı bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Vatandaşımız çupra ve levrekten uzak duruyor. Bu balıkları satmakta biraz zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

"Pişirme yöntemi mevsimine uygun olmalı"

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Balıkların dönemine uygun pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt, tüketicilere bu yöntemleri anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Yaz döneminde hangi tür balıkların tüketilmesi gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Bugünlerde sardalya ve çupranın mangalı, ızgarası çok güzel olur. Taze hamsi, mısır unuyla tavada çok güzel pişer, afiyetle yenir. Buzlu balığın ızgarası, sazanın fırınlaması şahane olur. Yayın tava ya da buğulama harika olur. Sardalyayı ızgara yapmalı. Alabalık en güzel güveçte ve tereyağıyla güzel olur. Sazanı kılçıksız biçimde tavaya atıp pişirmek en doğrusudur. İstenirse sazanların kılçıklarını temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli somon, çupra ve levreğin kilosunun 30, yayın ve hamsinin 20, sazan ve sardalyanın 15-20, mezgitin kilosunun ise 10 liradan satışa sunulduğunu söyleyen Bozkurt, balığın günlük gıda olması nedeniyle satış fiyatlarının doğal olarak değiştiğini de sözlerine ekledi.

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