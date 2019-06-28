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Yazın karpuz tüketmenin 11 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bir porsiyonunun 60 kalori olması sayesinde diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alan karpuzun çok önemli faydaları bulunuyor. Tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yolu olan karpuz, obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, karpuzun faydaları hakkında bilgi verdi.

Yazın karpuz tüketmenin 11 faydası

Karpuz, su ve şeker içeriği yanında birçok vitamin ve mineral içeren düşük kalori mucizevi bir meyvedir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuz, kilo kontrolüne de yardımcı olmaktadır. Ayrıca karpuz, tatlı krizlerini önlemek için de özellikle tercih edilmesi gereken bir meyvedir.

60 kalorilik vitamin deposu

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Karpuz; C vitamini (16 mg), pantotenik asit, biotin, potasyum (230 mg), A vitamini, B1 vitamini, B6 vitamini, bakır, magnezyum için iyi bir kaynaktır. Bir porsiyon yani 200 gramlık bir karpuz 60 kalori olmasıyla da iyi bir diyet besinidir. 200 gram karpuz 15 gram karbonhidrat, 0,80 gram lif ve 8 miligram likopen içermektedir.

Böbrek hastaları doktora danışmadan yememeli

Her türlü sebze ve meyve, uzun yaşamın sırrı olarak değerlendirilmektedir. Birçok araştırma karpuz gibi bitkisel besinlerin tüketilmesini obezite, diyabet, genel ölüm oranlarının azalması, kanser ve kalp hastalıklarının azalması ile ilişkilendirmektedir. Ancak karpuz potasyum içeriği yüksek olan meyvelerden biridir. Bu sebeple potasyum kısıtlaması olanlarda, böbrek hastalarında tüketimi beslenme uzmanları kontrolünde olmalıdır.

Karpuzun faydalarını biliyor musunuz?

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  1. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.
  2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.
  3. Kansersavar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır
  4. Vücutta yağ birikimini engellemektedir.
  5. Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.
  6. Çok iyi bir antioksidandır.
  7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
  8. Susuzluğa çaredir.
  9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
  10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
  11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

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