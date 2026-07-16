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Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki yaklaşık 2 bin metre rakımlı Mercan Buzul Gölleri, yazın eriyen kar örtüsüyle birlikte doğaseverlerin gözde rotalarından biri oldu. Kış ve yaz manzaralarının aynı anda görülebildiği bölgede ziyaretçiler hem eşsiz doğayı keşfediyor hem de yaban hayatını yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, kış ve yaz manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ovacık ilçesi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yaylaları, şelaleleri ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 1

Dağcılık faaliyetlerinin de geliştiği ilçede, havaların iyice ısınmasıyla Mercan Dağları'nda bulunan buzul göllerinin yüzeyindeki karlar erimeye başladı.

Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan buzul gölleri, şu sıralar il merkezi başta olmak üzere çevre illerden doğaseverlerin gezi rotasında yer alıyor.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 2

Günübirlik turlarla ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklar sonrası araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak Mercan Vadisi'nin girişindeki Şahverdi köyüne seyahat ediyor.

Buradan itibaren rotalarına yaya devam eden doğaseverler, zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor. Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğaseverler, belirli alanlarda piknik yapıp fotoğraf çekiyor ya da serinlemek için göllerde yüzüyor.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 3

KIŞ VE YAZ MANZARALARI BİR ARADA

Bölgede iki mevsimi bir arada yaşayan doğaseverler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini doğal ortamlarında görebiliyor.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Murat Bahçeci, insanları doğayla buluşturmak için faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 4

Doğa gezilerine her geçen gün ilginin artığını belirten Bahçeci, şöyle konuştu:

"İnsanların doğal güzellikleri fotoğrafta değil de canlı olarak görmelerini sağlıyoruz. Elazığ'dan 30-40 kişilik gruplar halinde her yıl yaklaşık 300 kişi Tunceli'ye gezmeye geliyoruz ve bu sayı tanıtımla daha da çoğalabilir. Munzur Dağları'nda henüz keşfedilmemiş 3 bin rakımın üzerinde olan ve Türkiye'deki dağcılık camiasını cezbeden zirveler var. Tabii bunları son zamanlarda keşfetmeye başladık ve yerel halktan isimlerini yeni öğreniyoruz."

Bahçeci, Tunceli'de çok sayıda trekking rotası olduğunu ve herkesin kolayca gezebileceği alanlara geziler düzenlemeyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 5

"BURASI CENNETTEN BİR KÖŞE, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Doğasever Samet Asutay, Bursa'dan Tunceli'ye rotasını çevirerek Munzur ve Mercan Dağları'nda vakit geçirdiğini anlattı.

Özellikle bölgenin yaban hayatın dikkatini çektiğini ifade eden Asutay, şunları kaydetti:

"Geçen sene ilk gelişimdi ve o zaman bozayı, yaban keçisi gibi birçok hayvanı görme şansımız olmuştu. Bu sene de yine Mercan Buzul Gölleri'ne geldiğimizde bu canlıları görmek nasip oldu. Burası cennetten bir köşe, herkese tavsiye ederim. Geçen yıl neredeyse hiç kar yoktu. Şu an her gölün etrafında 1-2 metre kar var. Bu sene ortalama 20-25 gün mevsim kayması yaşandı ve ciddi kar yağışı oldu."

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 6

Doğa tutkunu Samet Korkmaz da Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve kırsalında keyifli anlar yaşadığını dile getirdi.

Korkmaz, Tunceli'nin mükemmel bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Burada yaban hayatı çok hareketli. Bir sürü dağ keçisi ve bozayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri ve endemik bitkileri çok güzel. Ayrıca bölgedeki Mercan Vadisi, Merg Yaylası ve Kırkmerdiven Şelaleleri'nin yanı şehir merkezleri de o kadar güzel ki biz özellikle dağlarını çok sevdik." diye konuştu.

Yazın ortasında kışı yaşıyorlar! Güneşten yanan o ilçemize akın ediyor 7

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Güneş kış yaz
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