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Yazın saç ekimi yaptıracaklar bunlara dikkat

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 09.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yaz aylarında saç ekimi yaptırılamayacağı şeklinde oluşan kanı ile ilgili konuşan Dr. Faruk Demirkol, yaz aylarında saç ekimi yaptıranlara tavsiyeler verdi. Yaz aylarında saç ekimi operasyonu yaptırmanın herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Dr. Demirkol, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Yazın saç ekimi yaptıracaklar bunlara dikkat

Yaz mevsiminde saç ekimi operasyonlarının rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden Medigold Sultan Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Dr. Demirkol,” Yazın saç ekimi yaptırmak isteyenler gönül rahatlığı ile bu operasyonu yaptırabilirler. Önemli olan ekim işlemi sonrası uyulması gereken kurallara dikkat etmek ve uygulamak. Operasyondan sonraki ilk iki haftalık süreç oldukça önemli zira bu dönem kabuklanma evresi yaşanır ve bu kabuklanma evresinde biz uzmanların önerdiği kurallara ve hastanın yapması gereken uygulamalara mutlaka uyum sağlaması gerekir. Sıcaklarda özellikle operasyon sonrası ilk 15 günlük süreçte mutlaka doktorunun tavsiye ettiği şapka modelini kullanması gerekir. Terlemeyeceği serin ortamlarda bulunması gerekir. Operasyondan sonra yaklaşık bir ay kadar hastaların deniz ve havuzdan uzak durmasını istiyoruz ancak bundan sonra hasta doktorunun da onayını aldıktan sonra sosyal aktivitelerine, sporuna devam edebilir hatta tatile bile çıkabilir. Ancak sıcaktan ve terleyebileceği ortamlardan kaçınması gerekir. Denize girdikten sonra mutlaka duş alıp yeniden serin bir artama geçmesi gerekir.

SAÇ EKİMİ OPERASYONU AMELİYATHANE ORTAMINDA YAPILMALI

Saç ekimi operasyonun yapılma koşullarının önemine dikkat çeken Dr. Faruk Demirkol,”Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzmanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğindeki uzman ekip tarafından yapılması gerekir. Bizim merkezimizde saç ekim operasyonları ameliyathane ortamında yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
saç ekimi saç

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