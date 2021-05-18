Yazın tarlasından topladığı ekin saplarından sanat yarattı! Görenler inanamıyor

Üç çocuk babası 62 yaşındaki Mehmet Koçer, işten kalan zamanını değerlendirmek için ilkokul yıllarında yaptığı el sanatlarına tekrar yöneldi. Okul yıllarında ekin sapı ile el işi yapan Koçer, ilerleyen yaşına rağmen kendi başına denemeler yaparak daha profesyonel sanat eserleri çıkarmayı başardı. Tarlardan kendine uygun ekin saplarını toplayan Koçer, bunları tablo haline dönüştürdü. Görenlerin ekin sapından yapıldığına inanamadığı birbirinden güzel 100’e yakın eser ortaya koyan Koçer, bu sanatı hem gençlere öğretmeyi hem de sergi açmayı planladığını aktardı.

“SAPLARI HASAT ZAMANI TARLALARI GEZEREK TOPLUYORUM”

Boş vakitlerini değerlendirmek için başladığını belirten Mehmet Koçer, “Okul yıllarından kalan ekin sapı ile çalışma vardı. Ama o zamanlar siyah karton ve tutkal ile çalışıyorduk. Aradan yıllar geçti, memuriyete atıldık. Boş zaman olunca değerlendirmek istedim. Bunu geliştirerek kumaşlarla çalışmaya başladım fakat o da olmadı. Düşünürken son aşamaya geldim. Mukavva karton üzerine kadife çekerek yapmaya başladım. 3,4 renk kullanıyorum. Hangisine uyumlu bir yazı gerekiyorsa onu yapıyorum. Sapları hasat zamanı tarlaları gezerek topluyorum. İçerisi fazla pamuklu ve budak yerleri kısa olmayacak şekilde topluyorum” dedi.