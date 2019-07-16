YEMEK

Yazın vazgeçilmez meyvesi kavun hem serinletiyor, hem de tok tutuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
İÇERİK HABERLERİ  | 16.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Kavun, lezzeti ve güzel kokusu sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olarak gösteriliyor. Bu özellikleri kavunu yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri yapıyor ancak pek çok çeşidi bulunan kavun aynı zamanda birbirinden farklı vücut sistemlerine yararları ile öne çıkıyor.

Yazın vazgeçilmez meyvesi kavun hem serinletiyor, hem de tok tutuyor

Göz sağlığının korunmasından kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi.

BAĞIRSAK DOSTU OLARAK BİLİNİYOR

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

BETA KAROTEN ZENGİNİ KAVUN

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.

HAMİLELİK SÜRECİNDE TÜKETİLMELİ

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun folat deposu olarak da dikkat çekmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca kavunun hormonları dengeleyici özellikleri de bulunmaktadır.

SPORCULARA EN BÜYÜK DESTAN KAVUNDAN

Her besinde olduğu gibi kavun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu günde bir porsiyon yani 150 gram olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Kavun özellikle spor yapanların, egzersiz öncesinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyvedir. Spor yaparken sadece proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır. Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin ve mineral açısından eksik kalmaktadır. Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı bir karbonhidrattır bu nedenle de spor yapanların yemesi gereken bir besindir. Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının hekimlerine sormadan tüketmemesi gerekmektedir.

Kavunlu içecek tarifi
Kavunla birlikte hazırlanacak içecekler hem ferahlatır hem iyi bir öğün olabilir. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kavunlu içeceklerden birinin tarifi şöyledir:

200 gram siyah üzüm
3 dilim muz
1 porsiyon kavun
1 yemek kaşığı vanilyalı dondurma
1 çay bardağı süt

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip afiyetle tüketebilirsiniz.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?
Tatlı diye bakın neler yediriyorlarTatlı diye bakın neler yediriyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavun yemek

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Miray Daner'in paylaşımına Kubilay Aka'dan romantik yorum!

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

Çıplak pozuyla gündem olmuştu! Şimdi de...

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Etkisi kabuğunun altında: Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Yemeklerden önce kraliçe çayı içmek ne işe yarar?

Ucuz tatlılarda yapılan hilelere dikkat! Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Tatlı diye bakın neler yediriyorlar

Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Onkoloji uzmanı açıkladı: O bir kansersavar!

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

Tatlı yedikten sonra neden peynir yemelisiniz?

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.