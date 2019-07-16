Yazın vazgeçilmez meyvesi kavun hem serinletiyor, hem de tok tutuyor

Göz sağlığının korunmasından kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi.

BAĞIRSAK DOSTU OLARAK BİLİNİYOR

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

BETA KAROTEN ZENGİNİ KAVUN

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.