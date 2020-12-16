Yazkonağı Mağarası turizme kazandırılacak

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında Ünye Turizm İşletmecileri Derneği’nin (ÜNTİD) organize ettiği aralarında arkeolog ve sanat tarihçilerinin de yer aldığı heyet, Yazkonağı Mahallesi’nde bulunan Yazkonağı Mağarası’nı inceledi.

Dehlizler ile göl ve yarasa kolonilerinin bulunduğu mağarada 1 kilometre yürüyen heyetin, hazırlayacağı rapora göre bölgenin doğa ve spor turizmine kazandırılması hedefleniyor.

"KEŞİF ÇALIŞMASI BAŞLATTIK"

Mağara ile ilgili keşif gezisi yaptıklarını belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Ünye Turizm İşletmecileri Derneğimizle birlikte Yazkonağı Mağarası’na bir gezi düzenledik. Bugüne kadar ismini sıkça duyduğumuz mağaramızla ilgili çeşitli rivayetler dinlemiştik. Bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burayı sadece Ünye ve Ordu turizmine değil; Türkiye turizmine kazandırmak için keşif çalışması yaptık. İçerisinde yarasa kolonileri, göl ve sarkıtlarıyla güzel bir yer. Ordu Valimiz Tuncay Sonel ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın destekleriyle burayı adrenalin sevenlerin uğrak yeri yapacağız. Dağcılar, doğa severler, sporcular ile farklı bir etkinlik yapmak isteyenlerin görmesi gereken bir ortam” dedi.