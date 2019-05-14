Yazlık sinema yakında İstanbul'da!

Eski geleneklerimizden olan yazlık sinema geleneği İstanbul’da devam ediyor. İstanbullular, açık havada yapılan sinema gösterimlerine katılarak hep beraber güzel vakit geçiriyor. Kartal Belediyesi de Kartallılar için açık hava sinemasında film gösterimleri yapıyor. Hem Yeşilçam’dan hem de günümüzden birçok yerli yapım film, yazlık sinemada halkın beğenisine sunuluyor.

Gösterimlerden önce Kartal sokaklarında gezen klasik bir araba ile, akşam gösterimi yapılacak filmlerin tanıtımı anons yapılarak duyuruluyor. Ayrıca Kartal Belediyesi, film izlemeye gelen vatandaşlara ücretsiz gazoz ve patlamış mısır dağıtarak sinema severlere nostalji yaşatıyor.

Kartal’da yazlık sinemada film izleyen bir vatandaş, “Ben aşağı yukarı 5 -6 senedir böyle etkinliklere katılıyorum. Bir yerde randevum vardı tekrar seyretmek için buraya geldim. Kartal Belediyesi’ne çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki günlerimizi bize yaşatıyorlar” dedi.

Vatandaşlar sinema perdesinin karşısında yerlerini aldıktan sonra, film gösterimine başlandı. Filmden önce, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vatandaşlara nostaljik sinemalar ile ilgili mesajlarını ilettiği bir video izletildi. Daha sonra Yeşilçam’ın bazı unutulmaz isimlerinin tanıtıldığı kısa bir video gösterildi. Ardından filmin izletilmesiyle, vatandaşlar hep beraber sinema filminin tadını çıkardı.

İHA

