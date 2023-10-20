YDS/2 sınavı 2023 ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı kaç dakika, kaç soru? ÖSYM YDS süresi ve soru sayısı!

YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sınav günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlükleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. YDS sınavı için hazırlıklarını tamamlayan adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. İşte, 2023 YDS/2 tarihi...

YDS 22 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15’te başlayacak.

YDS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YDS'ye girecek adaylar saat 10.00'a kadar sınav binalarına giriş yapmalıdır.

YDS 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS/2 GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 22 Ekim 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir."

22 EKİM 2023 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ





