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YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? 2022 ÖSYM sonuç tarihi

28.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS/2 bu yıl 23 Ekim'de düzenlendi. Sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı, sınava giren adayların kontrolü için erişime açıldı. Şimdi ise öğrencilerin gözleri YDS/2 sınav sonuçlarına çevrildi. Peki YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilenler...

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? 2022 ÖSYM sonuç tarihi

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Peki YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte merak edilenler...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınavının sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak. Ancak daha önceki sınavlarda da olduğu gibi, sürecin erken tamamlanması sonucunda YDS sonuçları daha erken açıklanabilir.

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? 2022 ÖSYM sonuç tarihi

YDS/2 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanacak. ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına internet üzerinden ya da mobil uygulamadan erişim sağlanabilir. Adayların evine, sonuç ile ilgili herhangi bir belge gönderilmeyecek.

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine erişim sağlayınız.

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