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YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YDS/2 sonuç tarihi belli oldu

04.11.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ekim'de YDS/2 oturumuna katılım sağlayan adaylar şimdi de YDS/2 sonuçlarını beklemeye başladı. YDS/2 sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonucunun açıklanacağı tarih, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından duyuruldu. Peki YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte YDS/2 sonuç tarihi belli oldu...

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YDS/2 sonuç tarihi belli oldu

YDS/2 oturumunun tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere YDS/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı, sınavın ardından erişime açılmıştı. Peki YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte YDS/2 sonuç tarihi belli oldu...

YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YDS/2 sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar, 8 Kasım 2022'de açıklanacak.

YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YDS/2 sonuç tarihi belli oldu

YDS/2 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden sorgulanacak. Sonuç sorgulama ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden olacak. Adaylar AİS ÖSYM'ye T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapacak.

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmına ulaşmak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayınız.

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