YDS, dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri, üniverisite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora veya üniversite kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylarca, Yabancı Dil seviyesini belgelemek için gereklidir. Bu sınava katılacak olan adaylar YDS 2023 ne zaman? YDS 2023 başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar bile. YDS 2023 takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

YDS 2023 NE ZAMAN?

2023 YDS/1 9 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS/1 başvuruları 15 Şubat 2023 tarihinde başlayacak 27 Şubat 2023 tarihinde bitecek.

2023 YDS/2 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. YDS/2 başvuruları ise 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak 11 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin üniversite sınav tarihleriyle denk gelmesi üzerine ÖSYM yayınladığı sınav takvimini geri çekti. Henüz yeni sınav tarihleri duyurulmadı. YDS 2023 takviminde bir değişiklik olup olmadığı ise bilinmiyor. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YDS NEDİR?

YDS sınavı ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Tek oturumdan oluşan bu sınav yıl içerisinde iki kez düzenlenmektedir. Bu sınav ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemidir. YDS sınavı kişilerin yabancı dil bilgisini ölçmektedir.

YDS ilkbahar döneminde Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rumence, Macarca, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden yapılmaktadır. Sonbahar dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılmaktadır.



