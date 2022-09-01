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YDS SINAV TARİHİ: YDS 2 ne zaman? 2022 YDS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?

01.09.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) bilindiği üzere 10 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Bu gelişmenin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Yılda toplam 2 kez gerçekleşen YDS sınavının ikincisi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, YDS 2 ne zaman? 2022 YDS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?

YDS SINAV TARİHİ: YDS 2 ne zaman? 2022 YDS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. İlk YDS'nin 10 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Yılda iki kez gerçekleşen YDS sınavının ikincisi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki YDS/2 ne zaman, hangi gün? YDS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

osym

YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YDS/2 başvuruları, 06 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

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