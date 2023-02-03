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Yedek zıt anlamlısı nedir? Yedek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

24.01.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe anlam bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Sözcükler, içerdikleri anlamlara göre cümle içinde kullanılabilirler. Anlam bakımından birbirleri ile ters ilişkiye sahip sözcükler bulunur. Bunlara zıt anlamlı kelimeler denir. Bir sözcüğün tersini ifade eden sözcükler genellikle birbirinin zıt anlamlısıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta her sözcüğün olumsuzu zıt anlamlısı değildir. Örneğin gelmek sözcüğünün zıt anlamlısı gelmemek değildir. Peki, yedek zıt anlamlısı nedir?

Yedek zıt anlamlısı nedir? Yedek kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yedek sözcüğü zıt anlamı bulunan kelimeler arasında yer alır. Bir sözcüğün karşıt yani zıt anlamlısını bulmak için ilk olarak o sözcüğün anlamını bilmek gerekir. Zıt anlamlı kelimeler arasında çelişkili bir anlam ilişkisi vardır. Açık – kapalı sözcükleri gibi birbirlerinin tam tersi durumları ifade ederler. Yedek sözcüğü bir şeyin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak için elde tutulan eşi veya benzeri anlamına gelir.

Yedek kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Gerekli durumlarda faydalanılmak üzere elde bulundurulan şeylere yedek adı verilir. Özellikle spor takımlarında yedek kulübelerindeki oyuncular bu sözcüğü tanımlamak için örnek olarak verilebilir. Gereken durumlarda yedek oyuncular oyuna çıkar. Aynı zamanda bir kıyafeti ve sevilen eşyaları yedeklemek de yaygındır. Yedek zıt anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün zıt anlamlısı da anlam olarak tam tersini ifade etmelidir. Yedeğin zıt anlamlısı:

  • Asıl

Asıl kelimesi bir şeyin kopyası ya da yedeği değil kendisi anlamına gelir. Yedek ile ters anlam ilişkisi bulunan asıl sözcüğü zıt anlamlısıdır. Yedek kelimesinin zıt anlamı cümle içinde asıl olarak kullanılabilir.

Yedeğin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanımı örnekler ile açıklanabilir. Farklı cümlelerde yedek ve bu sözcüğün zıt anlamlısı olan asıl sözcükleri kullanılabilir. Bu kullanımlara örnek olarak:

  • Maçta asıl oyuncular sakatlanınca yerine yedekleri aldılar.
  • Belgenin aslının yanı sıra birkaç tane de yedeğinin olması sizin açınızdan iyi olacaktır.
  • Kimlik belgesinin aslı ile başvuruya gitmem söylendi.
  • Yapılan çekiliş sonucunda asıl ve yedek talihlileri duyurdular.
  • Asıl kadroda yer alamamış, yedek listesinde ilk sıradaymış.

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