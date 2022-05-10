Yedi Numara dizisinin Haydar'ı son haliyle şaşırttı! Okan Selvi'nin saçlarına aklar düştü

2000'li yılların başında ekrana gelen Yedi Numara dizisi, üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş öğrencilerin hayatlarını konu alıyordu. Şebnem Sönmez, Engin Alkan ve Tuba Erdem gibi pek çok oyuncunun rol aldığı dizide Haydar karakterine hayat veren Okan Selvi'nin son hali şaşırttı.

YEDİ NUMARA'NIN HAYDAR'I SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

İlk kez Kaygısızlar dizisi ile ekranda yer alan Okan Selvi, Okan Selvi uzun yıllar tiyatro oyunculuğu ve tiyatro eğitmenliği de yapmıştır.

Üvey Baba, Beşinci Boyut, Bez Bebek, Gönülçelen gibi pek çok dizi ve filmde de rol alan isim, son olarak 2016 yılında Kış Güneşi dizisinde Reşat karakterini canlandırmıştı.

İstanbul, Kartal'da bulunan 55 Kişilik cep sahnesi olan "İstanbul Tiyatora Kumpanyası"nda kariyerine devam eden Selvi'nin son halini görenler tanıyamadı.

SAÇLARINA AKLAR DÜŞTÜ!

Okan Selvi'nin yüzündeki ve saçlarındaki değişim dikkat çekti.

İşte Yedi Numara'nın Haydar'ının son hali...



