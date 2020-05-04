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Yedi Numara dizisinin oyuncuları sosyal medya canlı yayınında buluştu!

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2020 02:53 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Yedi Numara'nın oyuncuları sosyal medyadaki canlı yayında buluştu.

Yedi Numara dizisinin oyuncuları sosyal medya canlı yayınında buluştu!

2000-2003 yılları arasında TRT 1'de ekrana gelen fenomen dizi Yedi Numara'nın oyuncuları son günlerde ortak yayınlar yaparak izleyicilere nostaljik anlar yaşatıyor. Dizinin Haydar'ı Okan Selvi'nin, rol arkadaşlarını ağırladığı yayınlarda diziyle ilgili bilinmeyenler, set anıları ve pek çok özel bilgi yer alıyor.

Son olarak ise Okan Selvi, dizideki rol arkadaşları Tuba Erdem (Armağan), Ayça Mutlugil (Ayten), Taner Ertürkler (Evren) ve Gülden Güney (Cansu) canlı yayınlar yaparak hayranlarıyla buluştu.

Finalinin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen hala büyük ilgiyle takip edilen dizinin tekrarları her Cumartesi 13.55'te TRT 1'de de izleyiciyle buluşuyor. Yedi Numara dizisi 3 sezon boyunca toplam 92 bölüm yayınlanmıştı.

yedi

YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır..

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