MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 22.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

TRT'nin unutulmaz dizileri arasında yer alan Yedi Numara tekrar bölümleriyle yeniden yayınlanıyor. Finalinin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen hala büyük ilgiyle takip edilen Yedi Numara dizisi 3 sezon boyunca toplam 92 bölüm yayınlanmıştı. Peki Yedi Numara konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Numara hangi yıllarda yayınlandı ve nerede çekildi? İşte sevilen komedi dizisi Yedi Numara hakkında bilgiler.

Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

Yedi Numara dizisi TRT 1 ekranında yeniden yayınlanmaya başladı. 2000-2003 yılları arasında çekilen komedi türündeki Yedi Numara dizisinde üniversite öğrencisi dört kız ile 2 taşralı erkek öğrencinin Vahit ve Zeliha'nın yanında kalmaya başlaması ile 7 kişi arasındaki sosyal ve kültürel yönden farklılıklar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Yedi Numara dizisi, 2000-2003 yılları arasında çekildi. Komedi türünde olan dizi TRT ekranlarında yayınlandı.Yapımcı firma Fora Film'dir. 92 bölümlük dizi 3 sezon TRT ekranlarında gösterildi.

YEDİ NUMARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Numara dizisi istanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kandilli semtinde çekildi.

yedi44

YEDİ NUMARA OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Sönmez (Zeliha Ballıoğlu)

Engin Alkan (Vahit Ballıoğlu)

Olgun Şimşek (Sabit Ballıoğlu)

Nuray Uslu (Rüya Uslu)

Tuba Erdem (Armağan Erdem)

Gülden Güney (Cansu Güney)

Ayça Mutlugil (Ayten Mutlugil)

Okan Selvi (Haydar Ballıoğlu)

Volkan Girgin (Recep Ballıoğlu)

Ruhi Sarı (Satılmış Ballıoğlu)

Aşkın Şenol (Berat Çolağangiller)

Sedef Pehlivanoğlu (Meryem)

Özlem Türkad (Asiye)

Ahu Türkpençe (Seher)

Taner Ertürkler (Evren)

Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)

Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)

YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır..

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

İki dünya devi savaşa sürükleniyor! 40 asker öldü

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Trendeki sevişme sahnesi olay oldu

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engin Altan Düzyatan ilk kez çok net konuştu: Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Aşk-ı Memnu ne zaman ve saat kaçta?

Aşk-ı Memnu neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışı (22 Haziran 2020)

Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak? Dizi kadrosu fotoğrafı paylaştı!

Selin Ciğerci hangi dizide oynayacak?

Yarım Kalan Aşklar dizisinde Tolga Sarıtaş sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

İddialı dizide Tolga Sarıtaş sürprizi!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Avengers ve Chris Hemsworth sorusu

Herkes o film karakterini merak etti!

Gençliğim Eyvah 2. bölüm ne zaman? Yeni fragman yayınlandı! Gençliğim Eyvah dizisinde Arif ve Zekeriya DNA peşinde!

Gençliğim Eyvah'dan güldüren fragman!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.