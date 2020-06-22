Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

Yedi Numara dizisi TRT 1 ekranında yeniden yayınlanmaya başladı. 2000-2003 yılları arasında çekilen komedi türündeki Yedi Numara dizisinde üniversite öğrencisi dört kız ile 2 taşralı erkek öğrencinin Vahit ve Zeliha'nın yanında kalmaya başlaması ile 7 kişi arasındaki sosyal ve kültürel yönden farklılıklar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Taner Ertürkler (Evren)

Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)

Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)

YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.