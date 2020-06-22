Yedi Numara nerede ve ne zaman çekildi? Hangi yılda yayınlandı? İşte Yedi Numara dizisi konusu ve oyuncuları

Yedi Numara dizisi TRT 1 ekranında yeniden yayınlanmaya başladı. 2000-2003 yılları arasında çekilen komedi türündeki Yedi Numara dizisinde üniversite öğrencisi dört kız ile 2 taşralı erkek öğrencinin Vahit ve Zeliha'nın yanında kalmaya başlaması ile 7 kişi arasındaki sosyal ve kültürel yönden farklılıklar eğlenceli bir dille anlatılıyor.
Yedi Numara dizisi, 2000-2003 yılları arasında çekildi. Komedi türünde olan dizi TRT ekranlarında yayınlandı.Yapımcı firma Fora Film'dir. 92 bölümlük dizi 3 sezon TRT ekranlarında gösterildi.
Yedi Numara dizisi istanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kandilli semtinde çekildi.
Şebnem Sönmez (Zeliha Ballıoğlu)
Engin Alkan (Vahit Ballıoğlu)
Olgun Şimşek (Sabit Ballıoğlu)
Nuray Uslu (Rüya Uslu)
Tuba Erdem (Armağan Erdem)
Gülden Güney (Cansu Güney)
Ayça Mutlugil (Ayten Mutlugil)
Okan Selvi (Haydar Ballıoğlu)
Volkan Girgin (Recep Ballıoğlu)
Ruhi Sarı (Satılmış Ballıoğlu)
Aşkın Şenol (Berat Çolağangiller)
Sedef Pehlivanoğlu (Meryem)
Özlem Türkad (Asiye)
Ahu Türkpençe (Seher)
Taner Ertürkler (Evren)
Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)
Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)
Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.
Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.
Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.
Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir
Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır..
Okuyucu Yorumları 0 yorum