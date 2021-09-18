Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin son haliyle şaşırttı

Bundan 21 yıl önce ilk kez yayınlanan ve milyonları kahkahaya boğan Yedi Numara dizisi, o dönem reyting rekorları kırıyordu. Her bir karakter ayrı ayrı çok seviliyordu. Sevilen isimlerden biri de dizinin Recep’ini canlandıran Volkan Girgin’di. O zamanlar gencecik bir delikanlı olan oyuncu şimdi çok değişti. Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

YEDİ NUMARA’NIN RECEP’İ VOLKAN GİRGİN’İN SON HALİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve epey sevilen Yedi Numara dizisi izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Dizideki her karakterin ayrı bir komikliği vardı. Alnına düşen düz saçları ile hafızalara kazınan dizinin Recep’i Volkan Girgin de sevilen isimler arasındaydı. Girgin’in son halini gören sevenleri, kendilerinin de yaşlandığı hissine kapılmadan edemedi. Dizinin başlangıcından tam 20 yıl geçti. Şimdilerde 47 yaşında olan Girgin, son haliyle şaşırttı.

İşte Volkan Girgin’in son hali…

VOLKAN GİRGİN KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Volkan Girgin Anadolu Üniversitesi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim gördü. 2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanmış olan komedi türündeki Yedi Numara dizisinde canlandırdığı Recep Ballıoğlu karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir. Aynı dizede birlikte rol aldığı Sedef Pehlivanoğlu ile evlidir.

YEDİ NUMARA DİZİSİNİN HİKAYESİ

Birbirlerine çılgınlar gibi âşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmıştır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi, Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmiştir. Bir gün Bakkal Vahit'in, memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka bir ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da 7 numaranın alt katına yerleşir.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (namıdiğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "erkek aktör" olma hayaliyle gelmiştir.

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır.



