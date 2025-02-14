Yediği gollerle eleştirilerin hedefindeydi... Muslera maç sonu röportajında çok sinirlendi! O soruyu duyunca röportajı terk etti...

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a beklenmedik bir şekilde mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair 'Olan oldu' değerlendirmesinde bulunan tecrübeli eldiven kendisine yöneltilen bir soruya ise sinirlenere röportaj alanını terk etti.

"OLAN OLDU"

"Her zaman şansınız vardır. Şimdi taraftarımızın önünde oynayacağız. Mental olarak güçlü olmamız gerekiyor. Eleştirileri yapacağız, eleştirilecek çok şey var ama olan oldu. Dersleri çıkaracağız."

O SORUYA ÇOK SİNİRLENDİ

"Zamanı gelince konuşurum demişti, şu an doğru zaman olduğunu düşünüyor mu? Kariyeriyle alakalı, performansıyla alakalı..." sorusu üzerine Muslera oldukça sinirlenirken "Futbolu, bırakmamı mı istiyorsunuz şu an benim?" diyerek röportajdan ayrıldı.