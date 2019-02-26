Yediğiniz ete dikkat edin! Korkunç 'çöp inek' iddiası

Euronews Türkiye'nin haberine göre Fransa'da 60 bin ineğin sindirim sistemlerinde bu nedenlerle oluşan enfeksiyon ve tümörlere rastlandığı bildirildi. Fransız çevre örgütü Robin des Bois bu ineklere 'Çöp inekler' lakabını taktı.

Bir diğer çevre kuruluşu olan Recycling Network Benelux'ün tahminlerine göre Hollanda'da 13 bin, Belçika'nın Flaman bölgesinde 6 bin inek aynı nedenlerle etkilenmiş durumda.

Fransız Çiftçiler Birliği INTERBEV'in raporuna göre ineklerin midelerinde birçok şeyin yanı sıra araç lastiği, kablo, sert plastik ve metal parçalarına rastlanıyor. Bu ineklerde yüksek ateş, aşırı mutsuzluk, iştahsızlık ve düşük süt verimi oluyor. Yine bu tür ineklerden üretilen sütleri de uzun vadede tüketen insanların sağlığında nasıl etkiler oluşturacağı henüz bilinmiyor.

KONTROLÜ ZOR

Esas sorun bu gibi atıkları ve parçaları vücutlarına alan ineklerin birçoğunda semptomların hiçbirinin ortaya çıkmaması ve ancak soframıza gelmek için öldürüldüklerinde ve parçalandıklarında anlaşılması. O noktada da etin kullanılıp kullanılmaması ineği satın almış olan et firmasının inisiyatifine kalmış oluyor.