Yediğiniz ete dikkat edin! Korkunç 'çöp inek' iddiası

Euronews Türkiye'nin haberine göre Fransa'da 60 bin ineğin sindirim sistemlerinde bu nedenlerle oluşan enfeksiyon ve tümörlere rastlandığı bildirildi. Fransız çevre örgütü Robin des Bois bu ineklere 'Çöp inekler' lakabını taktı.
Bir diğer çevre kuruluşu olan Recycling Network Benelux'ün tahminlerine göre Hollanda'da 13 bin, Belçika'nın Flaman bölgesinde 6 bin inek aynı nedenlerle etkilenmiş durumda.
Fransız Çiftçiler Birliği INTERBEV'in raporuna göre ineklerin midelerinde birçok şeyin yanı sıra araç lastiği, kablo, sert plastik ve metal parçalarına rastlanıyor. Bu ineklerde yüksek ateş, aşırı mutsuzluk, iştahsızlık ve düşük süt verimi oluyor. Yine bu tür ineklerden üretilen sütleri de uzun vadede tüketen insanların sağlığında nasıl etkiler oluşturacağı henüz bilinmiyor.
KONTROLÜ ZOR
Esas sorun bu gibi atıkları ve parçaları vücutlarına alan ineklerin birçoğunda semptomların hiçbirinin ortaya çıkmaması ve ancak soframıza gelmek için öldürüldüklerinde ve parçalandıklarında anlaşılması. O noktada da etin kullanılıp kullanılmaması ineği satın almış olan et firmasının inisiyatifine kalmış oluyor.
BÜYÜK MADDİ ZARAR
Çevre, hayvan ve insan sağlığı bir yana konunun finansal boyutu da bir diğer olumsuzluk. Plastik ve metallerden dolayı oluşan enfeksiyonlar ve tümörler nedeniyle hayatını kaybeden hayvanların yalnızca Hollanda'da sektöre yıllık maliyeti 16,6 milyon euroyu buluyor.
EZİYET VERİCİ MIKNATIS YÖNTEMİ
Bu kaybın önüne geçmek için üreticiler, hali hazırda etik tartışmaların odağında olan endüstriyel hayvancılıkta bir adım daha ileri giderek ineklerin midelerine 1,5 kg'a yakın ağırlıkta kuvvetli mıknatıslar yerleştiriyor.
Hem mıknatısın kendisi hem de hayvanın içine yerleştirilme prosedürü açısından hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken bu işlemde 70 cm'ye yakın çubuklar kullanılıyor. Bu işlem sonucunda yalnızca metaller için kısmi bir çözüm sağlanıyor fakat geri kalan maddelerle ilgili bir şey yapılamıyor.
Dünya genelinde sayıları 70 milyarı bulan çiftlik hayvanlarının ne kadarının çevre kirliliğine maruz kalarak bu tür maddelerden etkilendiği bilinmiyor.
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