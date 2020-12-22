Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

Yedigöller muhteşem doğal güzelliği sayesinde yılın hemen hemen her ayında doğaseverler ve kampçılar tarafından çok sık ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Bu durum da hemen akıllara “Yedigöller nerede?” sorusunu getiriyor. Doğa ile iç içe olmak isteyenlerin merak ettiği Yedigöller’e nasıl gidiliyor? İşte detaylar…
Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bolu ilimizin 42 km kuzeyinde bulunuyor. Konum olarak tam anlamıyla İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer alıyor. Bolu iline bağlı olan Yedigöller, Mengen ve Yığılca ilçelerinin sınırları içerisinde yer alıyor. Yedigöller havzası, kuzeyden güneye sıralanmış olan Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi adet heyelan gölünden oluşuyor. 1642 hektar büyüklükteki bir alana yayılan Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılından beri milli park olarak koruma altında tutuluyor. Yedigöller Mşiilli Parkı; Bolu’nun kuzeyinde, Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce’nin doğusunda yer alıyor. Milli parka Bolu ilimizin Mengen ilçesinden ulaşılabiliyor.
Yedigöller’e özel araçla veya tur otobüsleriyle ulaşmak mümkün olabiliyor. Özel araç ile İstanbul ve Ankara’dan çıkıyorsanız TEM Otoyolu üzerinden Bolu sapağına kadar ilerliyorsunuz. Buradan sonra Yedigöller yol tarifi için iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak Bolu-Yeniçağa ayrımında girerek Mengen üzerinden ilerleyebilirsiniz. İkinci olarak ise Bolu’nun merkezinden kuzeye ayrılan yollar ile gidebilirsiniz. Kış mevsiminde Bolu-Yedigöller güzergahı karlarla kaplı oluyor. Bu sebeple ulaşım sadece Yeniçağa-Mengen-Yazıcık üzerinden sağlanıyor.
Yedigöller ile Bolu ilimizin arasında 42 km mesafe bulunuyor. Bolu merkezine geldikten sonra Yedigöller tabelasını takip ederek kuzeye doğru çıktığınız zaman buraya ulaşıyorsunuz. Mengen tarafından gelmeyi tercih ederseniz de 53 km mesafe kat ederek Yedigöller’e varmanız mümkün.
Yedigöller Milli Parkı, gezebileceğiniz yerlerin tamamını bünyesinde toplayan bir cennettir. Parktan içeri girdiğiniz andan itibaren yeşilin bin bir tonu etrafınızı kuşatıyor. Yedigöller’de gezerken çok farklı hayvanlar ve ağaçlar görebilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı; kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak, karaağaç, kızılağaç, köknar, karaçam, fındık gibi pek çok bitki türünü içinde barındırıyor. Ayrıca 100’den fazla kuş türü burada yaşıyor. Sonrasında sıra buraya adını veren büyüklü küçüklü yedi adet göle geliyor.
Yedigöller’in sessiz ve sakin tabiatı sizi etkisi altına alıyor. Burada uzun süre kalmak isterseniz kamp kurabilirsiniz. Özellikle şehir hayatının yorucu temposundan kaçmak isteyenler için ideal bir yer olduğu söylenebilir. Yedigöller’de çok farklı manzaralar görmek mümkün. Trekking yapmak isteyen ziyaretçiler için çeşitli arazi çeşitleri, şelaleler ve yürüyüş yolları bulunuyor. Kapankaya manzara seyir yerine çıktığınız zaman bütün gölleri ve benzersiz peyzaj güzelliğini görebilirsiniz. Ayrıca bu güzergah üzerinde anıt ağaç tabelası bulunuyor. Bu tabelayı takip ederek anıt ağacı ziyaret edebilirsiniz.
Yedigöller’de kampçılık, piknik, fotoğraf çekimi ve yürüyüş gibi faaliyetler yaparken konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için tesis edilen bazı dinlenme evleri ve kır gazinolarına rastlayabilirsiniz. Milli park içinde çadır ve karavan ile konaklayabildiğiniz gibi misafirhane ve bungalovlardan da yararlanabilirsiniz.
Yedigöller’den dönerken Abant Gölü’ne de uğramak mümkün olabiliyor. Abant, Bolu’nun 34 km güneybatısında bulunuyor. Buraya ulaşabilmek için Bolu Dağı geçişine kadar gelmek gerekiyor. Bolu Dağı’nın çıkışından sonra tabelaları takip ederek Abant’a varabilirsiniz. Kış mevsimi bile olsa temiz ve sorunsuz bir yolculuk sizi bekliyor. Sonrasında buraya vardığınızda ise kocaman Abant Gölü’nün muhteşem güzelliğine kavuşuyorsunuz.
Bolu Yedigöller ve Abant arasında 75 km mesafe bulunuyor. Bu durumda araç ile bu mesafe en çok 1 saat 50 dakika sürüyor.
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