Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

İçindekiler

  • Yedigöller Nerede, Hangi İlde?
  • Yedigöller’e Nasıl Giderim?
  • Yedigöller Bolu Arası Kaç Km?
  • Yedigöller Gezilecek Yerler
  • Yedigöller’de Nerede Konaklanır?
  • Yedigöller Abant Nerede?
  • Yedigöller Abant Arası Kaç Km?

Bolu ilimizde bulunan Yedigöller göz alıcı güzelliği ile özellikle sonbahar aylarında birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Peki, Yedigöller nerede, gezilecek yerler nelerdir? İşte Bolu’nun güzelliği ile nam salan ve en ilgi gören yerlerinden biri olan Yedigöller hakkında bilmeniz gerekenler…

Yedigöller muhteşem doğal güzelliği sayesinde yılın hemen hemen her ayında doğaseverler ve kampçılar tarafından çok sık ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Bu durum da hemen akıllara “Yedigöller nerede?” sorusunu getiriyor. Doğa ile iç içe olmak isteyenlerin merak ettiği Yedigöller’e nasıl gidiliyor? İşte detaylar…

Yedigöller Nerede, Hangi İlde?

Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bolu ilimizin 42 km kuzeyinde bulunuyor. Konum olarak tam anlamıyla İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer alıyor. Bolu iline bağlı olan Yedigöller, Mengen ve Yığılca ilçelerinin sınırları içerisinde yer alıyor. Yedigöller havzası, kuzeyden güneye sıralanmış olan Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi adet heyelan gölünden oluşuyor. 1642 hektar büyüklükteki bir alana yayılan Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılından beri milli park olarak koruma altında tutuluyor. Yedigöller Mşiilli Parkı; Bolu’nun kuzeyinde, Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce’nin doğusunda yer alıyor. Milli parka Bolu ilimizin Mengen ilçesinden ulaşılabiliyor.

Yedigöller’e Nasıl Giderim?

Yedigöller’e özel araçla veya tur otobüsleriyle ulaşmak mümkün olabiliyor. Özel araç ile İstanbul ve Ankara’dan çıkıyorsanız TEM Otoyolu üzerinden Bolu sapağına kadar ilerliyorsunuz. Buradan sonra Yedigöller yol tarifi için iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak Bolu-Yeniçağa ayrımında girerek Mengen üzerinden ilerleyebilirsiniz. İkinci olarak ise Bolu’nun merkezinden kuzeye ayrılan yollar ile gidebilirsiniz. Kış mevsiminde Bolu-Yedigöller güzergahı karlarla kaplı oluyor. Bu sebeple ulaşım sadece Yeniçağa-Mengen-Yazıcık üzerinden sağlanıyor.

Yedigöller Bolu Arası Kaç Km?

Yedigöller ile Bolu ilimizin arasında 42 km mesafe bulunuyor. Bolu merkezine geldikten sonra Yedigöller tabelasını takip ederek kuzeye doğru çıktığınız zaman buraya ulaşıyorsunuz. Mengen tarafından gelmeyi tercih ederseniz de 53 km mesafe kat ederek Yedigöller’e varmanız mümkün.

Yedigöller Gezilecek Yerler

Yedigöller Milli Parkı, gezebileceğiniz yerlerin tamamını bünyesinde toplayan bir cennettir. Parktan içeri girdiğiniz andan itibaren yeşilin bin bir tonu etrafınızı kuşatıyor. Yedigöller’de gezerken çok farklı hayvanlar ve ağaçlar görebilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı; kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak, karaağaç, kızılağaç, köknar, karaçam, fındık gibi pek çok bitki türünü içinde barındırıyor. Ayrıca 100’den fazla kuş türü burada yaşıyor. Sonrasında sıra buraya adını veren büyüklü küçüklü yedi adet göle geliyor.

Yedigöller’in sessiz ve sakin tabiatı sizi etkisi altına alıyor. Burada uzun süre kalmak isterseniz kamp kurabilirsiniz. Özellikle şehir hayatının yorucu temposundan kaçmak isteyenler için ideal bir yer olduğu söylenebilir. Yedigöller’de çok farklı manzaralar görmek mümkün. Trekking yapmak isteyen ziyaretçiler için çeşitli arazi çeşitleri, şelaleler ve yürüyüş yolları bulunuyor. Kapankaya manzara seyir yerine çıktığınız zaman bütün gölleri ve benzersiz peyzaj güzelliğini görebilirsiniz. Ayrıca bu güzergah üzerinde anıt ağaç tabelası bulunuyor. Bu tabelayı takip ederek anıt ağacı ziyaret edebilirsiniz.

Yedigöller’de Nerede Konaklanır?

Yedigöller’de kampçılık, piknik, fotoğraf çekimi ve yürüyüş gibi faaliyetler yaparken konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarınızı karşılamak için tesis edilen bazı dinlenme evleri ve kır gazinolarına rastlayabilirsiniz. Milli park içinde çadır ve karavan ile konaklayabildiğiniz gibi misafirhane ve bungalovlardan da yararlanabilirsiniz.

Yedigöller Abant Nerede?

Yedigöller’den dönerken Abant Gölü’ne de uğramak mümkün olabiliyor. Abant, Bolu’nun 34 km güneybatısında bulunuyor. Buraya ulaşabilmek için Bolu Dağı geçişine kadar gelmek gerekiyor. Bolu Dağı’nın çıkışından sonra tabelaları takip ederek Abant’a varabilirsiniz. Kış mevsimi bile olsa temiz ve sorunsuz bir yolculuk sizi bekliyor. Sonrasında buraya vardığınızda ise kocaman Abant Gölü’nün muhteşem güzelliğine kavuşuyorsunuz.

Yedigöller Abant Arası Kaç Km?

Bolu Yedigöller ve Abant arasında 75 km mesafe bulunuyor. Bu durumda araç ile bu mesafe en çok 1 saat 50 dakika sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Silivri'yi ne kadar tanıyorsunuz?Silivri'yi ne kadar tanıyorsunuz?
Harrison Ford beşinci kez Indiana JonesHarrison Ford beşinci kez Indiana Jones
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Arnavutluk nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Balkanlar da Osmanlı'nın mirası

Anıtkabir nerede, hangi semtte? Ne zaman kim yaptı?

Tüm detaylarıyla Anıtkabir

Amasya nerede, nüfusu kaç? Evleri, kalesi nerede?

Tarihin mirası Amasya evleri

Alaska nerede? Nüfusu kaç, yüzölçümü ne kadar? Alaska ne demek?

Kuzeyin en güzel manzaraları Alaska

Sapanca nerede? Gölü, şelalesi gezilecek yerleri nerede?

Sapanca Gölü'nü keşfedin!

Silivri nerede, hangi yakada? Sahili, Parkköy, gezilecek yerler nerede?

Silivri'yi ne kadar tanıyorsunuz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.