Yedigöller nerede, hangi ilde? Gezilecek yerler nele

Yedigöller muhteşem doğal güzelliği sayesinde yılın hemen hemen her ayında doğaseverler ve kampçılar tarafından çok sık ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Bu durum da hemen akıllara “Yedigöller nerede?” sorusunu getiriyor. Doğa ile iç içe olmak isteyenlerin merak ettiği Yedigöller’e nasıl gidiliyor? İşte detaylar… Yedigöller Nerede, Hangi İlde? Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Bolu ilimizin 42 km kuzeyinde bulunuyor. Konum olarak tam anlamıyla İstanbul ve Ankara’nın ortasında yer alıyor. Bolu iline bağlı olan Yedigöller, Mengen ve Yığılca ilçelerinin sınırları içerisinde yer alıyor. Yedigöller havzası, kuzeyden güneye sıralanmış olan Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi adet heyelan gölünden oluşuyor. 1642 hektar büyüklükteki bir alana yayılan Yedigöller Milli Parkı, 1965 yılından beri milli park olarak koruma altında tutuluyor. Yedigöller Mşiilli Parkı; Bolu’nun kuzeyinde, Zonguldak ilinin güneyinde, Düzce’nin doğusunda yer alıyor. Milli parka Bolu ilimizin Mengen ilçesinden ulaşılabiliyor.

Yedigöller’e Nasıl Giderim? Yedigöller’e özel araçla veya tur otobüsleriyle ulaşmak mümkün olabiliyor. Özel araç ile İstanbul ve Ankara’dan çıkıyorsanız TEM Otoyolu üzerinden Bolu sapağına kadar ilerliyorsunuz. Buradan sonra Yedigöller yol tarifi için iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk olarak Bolu-Yeniçağa ayrımında girerek Mengen üzerinden ilerleyebilirsiniz. İkinci olarak ise Bolu’nun merkezinden kuzeye ayrılan yollar ile gidebilirsiniz. Kış mevsiminde Bolu-Yedigöller güzergahı karlarla kaplı oluyor. Bu sebeple ulaşım sadece Yeniçağa-Mengen-Yazıcık üzerinden sağlanıyor. Yedigöller Bolu Arası Kaç Km? Yedigöller ile Bolu ilimizin arasında 42 km mesafe bulunuyor. Bolu merkezine geldikten sonra Yedigöller tabelasını takip ederek kuzeye doğru çıktığınız zaman buraya ulaşıyorsunuz. Mengen tarafından gelmeyi tercih ederseniz de 53 km mesafe kat ederek Yedigöller’e varmanız mümkün. Yedigöller Gezilecek Yerler Yedigöller Milli Parkı, gezebileceğiniz yerlerin tamamını bünyesinde toplayan bir cennettir. Parktan içeri girdiğiniz andan itibaren yeşilin bin bir tonu etrafınızı kuşatıyor. Yedigöller’de gezerken çok farklı hayvanlar ve ağaçlar görebilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı; kayın, meşe, gürgen, akçaağaç, kavak, karaağaç, kızılağaç, köknar, karaçam, fındık gibi pek çok bitki türünü içinde barındırıyor. Ayrıca 100’den fazla kuş türü burada yaşıyor. Sonrasında sıra buraya adını veren büyüklü küçüklü yedi adet göle geliyor.