YEMEK

Yedikçe hem şifa hem de lezzet bulacağınız 7 somon tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinin başında gelen somonla enfes tarifler hazırladık. İşte balık zevkinizi ikiye katlayacak 7 farklı tarif.

Yedikçe hem şifa hem de lezzet bulacağınız 7 somon tarifi

Evde balık pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Fırında ballı somon

ballı
Somonun tam da mevsimiyken değerlendirmemek olmazdı. Bal ve soya sosunun kullanıldığı tarifimizi parmak yedirtecek cinsten! Tarifin detayları için tıklayın.

Somon güveç

somon güveç
Lezzet bombasına hazır olun, somon güveç akşam sofrasını taçlandıracak önemli lezzetlerden biri. Tarifin detayları için tıklayın.

Somon fümeli yumurta

fume somon
İster kahvaltıya isterseniz de davet sofralarına hazırlayabileceğiniz somon fümeli yumurta tam bir sağlık neferi! Tarifin detayları için tıklayın.

Somon sandviç

somon sandviç
Ekmeği ısırdığınız an lezzet patlamasına hazır olun. Kendinizi şımartmak istiyorsanız doğru yoldasınız sevgili okur. Tarifin detayları için tıklayın.

Buharda somon

somon
Diyet yapanlar için sağlıklı ve kolay bir tarif. Ee tabii lezzetini es geçmemek gerek :) Tarifin detayları için tıklayın.

Tavada pesto soslu somon

pesto
Canınız şöyle güzel bir balık yemek istediyse kendinize 20 dakika ayırın. Yanına hazırlayacağınız salatayla birlikte ziyafet çekebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında sarımsaklı somon

sarımsaklı
Keyfinize renk katacak bu lezzetli tarifle sıradan bir akşam yemeğinden kurtulabilirsiniz. Sarımsaklı somonun yanına en çok yakışan şey ise bol limonlu roka salatası. Tarifin detayları için tıklayın.

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balık tarifleri somon tarifleri yemek tarifleri

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