Yedikçe hem şifa hem de lezzet bulacağınız 7 somon tarifi

Evde balık pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Fırında ballı somon



Somonun tam da mevsimiyken değerlendirmemek olmazdı. Bal ve soya sosunun kullanıldığı tarifimizi parmak yedirtecek cinsten! Tarifin detayları için tıklayın.

Somon güveç



Lezzet bombasına hazır olun, somon güveç akşam sofrasını taçlandıracak önemli lezzetlerden biri. Tarifin detayları için tıklayın.

Somon fümeli yumurta



İster kahvaltıya isterseniz de davet sofralarına hazırlayabileceğiniz somon fümeli yumurta tam bir sağlık neferi! Tarifin detayları için tıklayın.

Somon sandviç



Ekmeği ısırdığınız an lezzet patlamasına hazır olun. Kendinizi şımartmak istiyorsanız doğru yoldasınız sevgili okur. Tarifin detayları için tıklayın.

Buharda somon



Diyet yapanlar için sağlıklı ve kolay bir tarif. Ee tabii lezzetini es geçmemek gerek :) Tarifin detayları için tıklayın.

Tavada pesto soslu somon



Canınız şöyle güzel bir balık yemek istediyse kendinize 20 dakika ayırın. Yanına hazırlayacağınız salatayla birlikte ziyafet çekebilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Fırında sarımsaklı somon



Keyfinize renk katacak bu lezzetli tarifle sıradan bir akşam yemeğinden kurtulabilirsiniz. Sarımsaklı somonun yanına en çok yakışan şey ise bol limonlu roka salatası. Tarifin detayları için tıklayın.

