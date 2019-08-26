YEMEK

Yedikçe uyku açan 8 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bir türlü uykuya dalamıyorum diyorsanız artık diyet listenize göz atmakta fayda var. İşte yedikçe uyku açan 8 yiyecek.

Yedikçe uyku açan 8 yiyecek

Mışıl mışıl bir uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için akşam yemeğinde bu yiyeceklerden uzak durun;

Sarımsak, acı biber ve öteki baharatlar mide yanması yapabilir. Bunun sonucunda mide yanması gece boyunca devam ederek sizi hastalıkla birlikte uykusuzluğa sürükleyebilir.

sarimsak

Soğan, şişkinlik ve gaza sebep olmasının yanı sıra mide asidini de artırır. Bu yüzden akşam yemeğinde çok fazla soğan tüketilmesini uzmanlar tavsiye etmiyor.

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Fasulye, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi gaz yapan sebzeler akşam yemeğinde tüketilmemeli. Gece boyunca sancıya neden olan bu besinler ne yazık ki sağlıklı uykuyu da elinizden alır.

fasulye

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uyku kaçıran besinler uykusuzluğa neden olan besinler

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