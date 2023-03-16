Yedikçe yediren kahvaltılık çemen tarifi! Çemen nasıl yapılır?

Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız sıcak ekmeğe oldukça yakışan çemen tarifini deneyebilirsiniz. Kahvaltılık çemen tarifi pratik yapımı ve eşsiz lezzetiyle en sevilen kahvaltılıklar arasında bulunuyor. Evde çemen nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Kahvaltı masasında çeşitli lezzetlerin olmasından masanın rengarenk görünmesinden hoşlanıyorsanız kahvaltılık çemen tarifi tam size göre! Tuzlu lezzetlerle mükemmel bir uyum sağlayan çemen tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
1 su bardağı ceviz içi
2 su bardağı (2 parmak eksik) bayat ekmek içi
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 ajda çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
TARİF
Rondoda cevizleri çekiyoruz.
Peşinden ekmek içi ve sarımsağı ekleyip kum gibi olana kadar rondodan geçiriyoruz.
Kalan diğer tüm malzemeleri rondoya ekleyip hepsini rondodan geçiriyoruz.
Damak zevkinize göre tuz ve baharat oranını ayarlayabilirsiniz.
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