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Yedikçe yediren kahvaltılık çemen tarifi! Çemen nasıl yapılır?

16.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapsam diye düşünüyorsanız sıcak ekmeğe oldukça yakışan çemen tarifini deneyebilirsiniz. Kahvaltılık çemen tarifi pratik yapımı ve eşsiz lezzetiyle en sevilen kahvaltılıklar arasında bulunuyor. Evde çemen nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

Yedikçe yediren kahvaltılık çemen tarifi! Çemen nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Kahvaltı masasında çeşitli lezzetlerin olmasından masanın rengarenk görünmesinden hoşlanıyorsanız kahvaltılık çemen tarifi tam size göre! Tuzlu lezzetlerle mükemmel bir uyum sağlayan çemen tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 2 su bardağı (2 parmak eksik) bayat ekmek içi
  • 3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 ajda çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Rondoda cevizleri çekiyoruz.
  • Peşinden ekmek içi ve sarımsağı ekleyip kum gibi olana kadar rondodan geçiriyoruz.
  • Kalan diğer tüm malzemeleri rondoya ekleyip hepsini rondodan geçiriyoruz.
  • Damak zevkinize göre tuz ve baharat oranını ayarlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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