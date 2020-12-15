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Yedikuyular Kayak Merkezi fiyatları - Yedikuyular Kayak Merkezi konaklama - Yedikuyular Kayak Merkezi iletişim

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Yedikuyular Kayak Merkezi fiyatları - Yedikuyular Kayak Merkezi konaklama - Yedikuyular Kayak Merkezi iletişim

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kış turizminin adreslerinden Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yeni sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşatlarına başlandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde bulunan 7 kilometrelik kayak pisti, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesine hitap ediyor.

yedikuyular kayak merkezi fiyatları

Hizmete girdiği günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan tesislerin rağbet görmesi sonrasında, Büyükşehir Belediyesi konaklama ve alışveriş tesisleri yapımı için kolları sıvadı. Eylül ayında temelleri atılan inşaatlar yükselmeye devam ederken tesislerin yeni sezona yetiştirilmesi hedefleniyor.

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ 150 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kayak merkezinin yılda 150 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgenin daha önce oluşturulan altyapı doğrultusunda kış turizmine ve kış sporlarına daha fazla ev sahipliği yapması için gereken gayretin gösterildiğini belirten Güngör, ilk etapta bölgedeki düzensiz yeme içme mekanlarının standartlarının geliştirildiğini ifade etti.

"YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ 10 MİLYONLUK BİR NÜFUSA HİTAP EDİYOR"

Güngör şöyle devam etti:

"10 iş yerinin olacağı bedesten çarşımızı sezona hazır hale getireceğiz. Bunun yanında, diğer taraftaki kayak merkezimizde sosyal alanlarımız ve pistlerimiz var. Onların yanına da 25 bungalov ev ile bir sosyal tesis yapacağız. Kayak merkezimiz bölgede yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Hatay'dan Mersin'e kadar olan bölgede bu kadar yüksek rakımlı ve sezonu uzun bir kayak merkezi yok."

yedikuyular kayak merkezi iletişim

Merkezin cazibesini artırmak ve uluslararası boyutta tanıtımının yapılması için çalıştıklarını anlatan Güngör, ilerleyen süreçte bölgeye 5 yıldızlı bir otel ve yeni kayak pistleri yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan Güngör, bu iki yatırımla yeni sezona daha fazla ziyaretçi gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ FİYATLARI

Fiyat listesi 2020 Aralık ayında Yedikuyular Kayak Merkezi web sitesinden alınmıştır.
Telesiyej 15, 00 TL
Teleski 6, 00 TL
Yürüyen Band 2, 00 TL
Kızak - Büyük 25, 00 TL
Kızak - Orta 20, 00 TL
Kızak - Küçük 15, 00 TL
Ski Pass Tam Gün 60, 00 TL
Ski Pass Yarım Gün 40, 00 TL
Kayak Kiralama 50, 00 TL
Snowboard Kiralama 60, 00 TL
Kıyafet Kiralama (Takım) 50, 00 TL
Kıyafet Kiralama (Mont) 35, 00 TL
Kıyafet Kiralama (Pantolon) 30, 00 TL
Gözlük Kiralama 20, 00 TL
Eldiven Kiralama 15, 00 TL
Kask Kiralama 20, 00 TL
Kar Motoru Kiralama (Tur) 50, 00 TL
Kayak Dersi (1 Kişi) 150, 00 TL
Kayak Dersi (2 Kişi) 250, 00 TL
Kayak Dersi (3 Kişi) 300, 00 TL
Kayak Dersi (4 Kişi) 360, 00 TL
Kayak Dersi (5 Kişi ve Üzeri Kişi Başı) 80, 00 TL

MEKANİK TESİS ÜCRETİ

TELESKİ (T-BAR) VE TELESİYEJ

ÖĞRENCİ SİVİL
1 ÇIKIŞ 6,00 TL 6,00 TL
GÜNLÜK 80,00 TL 80,00 TL
SEZONLUK 600,00 TL 600,00 TL

YÜRÜYEN BAND 1 ÇIKIŞ
1,00 TL

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ KONAKLAMA

Şuan için kayak merkezinde bir konaklama tesisi bulunmuyor. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi 25 tane bungalov ev için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Ve ilerleyen süreçte 5 yıldızlı bir otel yapılacağının da bilgisi verildi.

YEDİKUYULAR KAYAK MERKEZİ İLETİŞİM

Kayak merkezinin iletişim bilgileri
Telefon: 0344 238 10 00 - 0344 238 11 10
Website: Bu linkten hem kayak merkezinin web sitesine hem de yol tarifine ulaşabilirsiniz.

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