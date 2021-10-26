Yedlin'den Fatih Terim'e su şişeli tepki

Galatasaraylı DeAndre Yedlin, oyundan çıkmasına su şişesini fırlatarak tepki verdi.

78'de yerini Ömer Bayram'a bırakan oyuncu, kenara geldiğinde duyduğu memnuniyetsizliğini böyle gösterdi.

YEDLIN'İN İSTATİSTİKLERİ

DeAndre Yedlin, oynadığı 78 dakika boyunca sadece 8 kez pas yaptı ve bu pasların 2'sinde hata yaptı. Amerikalı oyuncu 11 ikili mücadelenin 6'sını kaybederken, 2 hava topu mücadelesinin 1'ini kazandı. Yedlin, hücumda ise 2 ortasında 1 isabet sağladı.

2 kez top kapan Yedlin, 3 kez top uzaklaştırdı. Maç boyunca 5 faul yaptı.



