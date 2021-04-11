Yedlin’e yapılan harekete sosyal medyada sert eleştiriler

Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray’ın Karagümrük’ü ağırladığı mücadelenin 20. dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tepkilere neden oldu.

Galatasaray'da hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda Lens'in sert müdahalesi sonrası Yedlin'in sakatlandığı ve oyunu terk ettiği pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Yıldız oyuncu saha kenarında uzun süren tedavisine ve kendisini denemesine rağmen mücadeleye devam edemedi ve yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı. Hakem Palabıyık ise pozisyonda kartına başvurmayarak Galatasaray taraftarını isyan ettirdi.

76'da ise Cimbom, Donk'a VAR uyarısıyla çıkan kırmızı kartın hatalı olduğunu savundu.

Hakem Ali Palabıyık'ın 84'te sarı kırmızılı takım lehine penaltı ve Karagümrüklü Balkovec'e gösterdiği kırmızıyı VAR'a gidip iptal etmesi de taraftarları iyice çıldırttı. Palabıyık aleyhine sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. İşte yapılan bazı paylaşımlar:



