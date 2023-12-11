Yeliz Yeşilmen, Beren Saat 'Bitmiş' Kıvanç Tatlıtuğ 'Çökmüş' dedi sosyal medya yıkıldı! 'Fıkra bu kadar'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter - Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat tam 13 yıl sonra aynı filmde rol aldı.

Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu. Geçtiğimiz ay yayınlanan film, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandırdı ve filmin her sahnesi olay oldu.

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki eleştirileriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeşilmen; ''Kıvanç'ı çok beğenirdim ama çok çökmüş. Alnında kırışıklıklar olmuş. Beren'in oyunculuğunu çok kötü buldum. Eski dizideki gibi değil. Beren'in oyunculuğu bitmiş.''yorumunda bulundu.

Yeliz Yeşilmen'in bu eleştirilerinin ardından sosyal medyada; 'Fıkra bu kadar', 'Aynaya bakıp konuşmuş', '