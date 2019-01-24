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Yeliz Yeşilmen hacamat yaptırırken çekilen videosuyu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 22:07 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen hacamat yaptırırken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı.

Tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan hacamat, günümüz ünlüler arasında da yayıldı. Şarkıcı Yeliz Yeşilmen İstanbul'da özel bir hastanede hacamat yaptırdı. O anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yeşilman, paylaşımında hacamatla ilgili de bilgi verdi.

HACAMAT NEDİR?
Hacamat, kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelir. Deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması olan hacamat, genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Profesyonel olarak yapılan hacamatlarda kan alma işlemi özel vakumlu aparatlar kullanılır.

Ortadoğu'da ortaya çıkan ve günümüzde Batı ülkeleri dahil tüm dünyaya yayılan ve "hacamat" olarak bilinen kupa terapisi, binlerce yıldır insanlar tarafından uygulanmaya ve şifa dağıtmaya devam ediyor. Vücutta çoğunlukla sırt olmak üzere belirli bölgelere küçük kesikler atılarak kan alınmasını içeren hacamat, Türkiye'de de her zaman halk arasında sıklıkla başvurulan bir yöntem oldu. Anadolu'da farklı meslek gruplarından insanların yaptığı hacamat, yüzyıllarca yardımcı tedavi yöntemi olarak uygulandı.

Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bir alternatif tıp yöntemi olan hacamat, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları" projesiyle merdiven altından çıkarılıp hekimler tarafından daha nezih ve hijyenik ortamlarda yapılmaya başlandı.


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Anahtar Kelimeler:
hacamat yeliz yeşilmen

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