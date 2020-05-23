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Yeliz Yeşilmen: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

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MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Uğur Akbaş'ın eşi şarkıcı Yeliz Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Yeşilmen, "İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakârlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" dedi.

Instagram hesabından ağladığı videolarını da paylaşan Yeşilmen, "Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır." dedi.

'BEN PARA KAZANMAK ZORUNDAYIM'

Yeşilmen, "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız." diye konuştu.

'ACILARIN İÇİNDE MUTLU OLAN BİR KADINIM'

Yeşilmen, "Ama her şeye şükreden acılarının içinde mutlu olan bir kadınım. Hiçbir zaman, hiç kimsenin beni mutsuz etmesine izin vermeyeceğim, aldığım aile terbiyesi, dini inançlarım, yüreğim sayesinde yaşıyorum. Çok güzel mesajlar yollamışsınız. Yakınımdakiler biliyor ne olduğunu, belki bir gün siz de öğrenirsiniz. O gün bugün değil. Bakalım zaman ne getirecek, bilmiyorum. Sadece son sözüm; iyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Bergen, 31 Ekim 1982'de eşi tarafından yüzüne atılan kezzap görme yetisini kaybetti. Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

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