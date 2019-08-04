Yemeğe en çok vakit ayıran ülke belli oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa ülkelerinde bir günde yemek için ayrılan süre ortalamaları açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede yemeğe en çok zaman ayıran ülke hangisi oldu? Cevabı haberin detaylarında...

İşte Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri...

10- BELÇİKA

Belçika: 1 saat 44 dakika

9- ROMANYA

Romanya: 1 saat 47 dakika

8- SIRBİSTAN

Sırbistan: 1 saat 54 dakika

7- LÜKSEMBURG

Lüksemburg: 1 saat 54 dakika

6- HOLLANDA

Hollanda: 1 saat 57 dakika

5- İTALYA

İtalya: 1 saat 57 dakika

4- TÜRKİYE

Türkiye: 1 saat 58 dakika

3- İSPANYA

İspanya: 1 saat 59 dakika

2- FRANSA

Fransa: 2 saat 12 dakika

1- YUNANİSTAN

Yunanistan: 2 saat 13 dakika

