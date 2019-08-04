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Yemeğe en çok vakit ayıran ülke belli oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.08.2019 04:48 | Son Güncelleme

Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Yemeğe en çok vakit ayıran ülke belli oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa ülkelerinde bir günde yemek için ayrılan süre ortalamaları açıklandı. Türkiye'nin de yer aldığı listede yemeğe en çok zaman ayıran ülke hangisi oldu? Cevabı haberin detaylarında...
İşte Avrupa'nın yemeğe en çok vakit ayıran ülkeleri...

BELGIUM

10- BELÇİKA

Belçika: 1 saat 44 dakika

ROMANIA

9- ROMANYA

Romanya: 1 saat 47 dakika

SERBIA

8- SIRBİSTAN

Sırbistan: 1 saat 54 dakika

LUXEMBOURG

7- LÜKSEMBURG

Lüksemburg: 1 saat 54 dakika

HOLLANDA

6- HOLLANDA

Hollanda: 1 saat 57 dakika

İTALYA

5- İTALYA

İtalya: 1 saat 57 dakika

TÜRKİYE

4- TÜRKİYE

Türkiye: 1 saat 58 dakika

İSPANYA

3- İSPANYA

İspanya: 1 saat 59 dakika

FRANSA

2- FRANSA

Fransa: 2 saat 12 dakika

YUNANİSTAN

1- YUNANİSTAN

Yunanistan: 2 saat 13 dakika

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Avrupa Yemek

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