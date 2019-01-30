YEMEK

Yemeğin tuzu fazla kaçarsa ne yapmalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yemeklerin tuz oranını ayarlamak bazen kolay olmaz. Tuzu az olduğunda bu sorunu çözmek son derece kolaydır ancak ayarını kaçırıp fazla attığınızda yemeğin elle tutulur bir tarafı kalmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu düşüncenizden kurtulmanız mümkün. Bu pratik yöntemler sayesinde yemeği çöpe atmaktan kurtulabilirsiniz.

Yemeğin tuzu fazla kaçarsa ne yapmalısınız?

Her yemek türü için uygulanan yöntemler farklı oluyor. Eğer etinizi marine ederken tuzunu fazla kaçırdıysanız bunun için ete bir miktar şeker, bal ya da pekmez ilave edebilirsiniz. Üstelik ekleyeceğiniz bu malzemeler ile yemeğinizin tadını çok daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Eti pişirirken tuzlu olduğunu fark ettiyseniz de bunun için çiğ sebzelerden yararlanabilirsiniz.

et

Çorbalar tuzlu olduğunda akla gelen ilk şey tuz miktarını azaltmak için çorbaya su eklemektir. Ancak su eklediğiniz çorbanız kıvamını kaybedebilir. Ayrıca su eklediğiniz çorba tadını da kaybeder. Bu nedenle tuzu fazla olan çorbaya süt katmanız gerekir. Çorbanın türüne ve tuz miktarının fazlalığına göre ekleyeceğiniz süt miktarı değişebilir. Örneğin; sebze çorbalarının tadı, eklenen süte uygun olacağından bu çorbalara süt eklediğinizde çorbanızın hem tuz miktarının azaldığını hem de daha hoş bir tadı olduğunu görürsünüz.

corba

Tencere yemeklerinize fazla tuz attıysanız bunu çözmek için yemeğin suyunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Kabak yemeğinin tuzunu fazla kaçırdınız diyelim. Bunun için yemekte bulunan tüm malzemeleri toplayın ve bir kaba aktarın. Farklı bir tencerede ise yeni bir sulu sos hazırlayın. Bu sos kaynarken hiçbir şekilde tuz ilave etmeden kalan malzemeyi tencereye ilave edin.

tencere

Tencere yemeğini kurtarmak için uygulayacağınız bir diğer yöntem ise pirinç eklemek. Pirinç, nişastalı yapısı sayesinde fazla tuzu emecektir. Pirinçleri çiğ olarak ekleyin. Bir çay bardağı eklediğiniz pirinç yumuşamaya başlayınca yemeğinizden alabilirsiniz.

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