Yemek borusu kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanserinin tedavisi nasıl olur?

Memorial Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Şule Namlı Koç, yutma zorluğu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Sinirlerin uyarması ve kasların kasılmasıyla gerçekleşen yutma fonksiyonunda yaşanan güçlükler çok farklı rahatsızlıklardan kaynaklanabilmektedir. Ağız içerisinde enfeksiyon veya bademciklerin iltihaplanması gibi durumlarda yutma işlemi ağrılı gerçekleşirken, bazı nörolojik, kas, yemek borusu ve sindirim sistemi hastalıklarında ise yutma işlemi zor ya da hiç yapılamamaktadır. Tedavi planlaması yapılmadan önce yutma güçlüğüne neden olan rahatsızlığın kaynağı belirlenmelidir.

TEMİZLİK MALZEMELERİNİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYIN

Çocuklarda yutma güçlüğü yaratan nedenlerin başında korozif madde yani kimyasal madde yaralanmaları gelmektedir. Açıkta satılan ve su, kola gibi içecek şişelerinde saklanan temizlik maddelerini yanlışlıkla içen çocuklarda ortaya çıkan kimyasal tahribat yemek borusunda ciddi daralmalara yol açmaktadır. Temizlik maddeleri gibi kimyasal maddelerden bir yudum alınması bile yıllarca tedavi gerektiren ciddi yutma güçlüklerine neden olabilmektedir. Ebeveynlerin temizlik maddelerini farklı kaplarda saklamamaları ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve mümkünse kilitli ortamlarda, muhafaza etmesi hayati önem taşımaktadır.