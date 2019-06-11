Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar

Bebeği muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bayram Kuratmer, yabancı cisim yuttuğundan şüphelenerek röntgen çektirdi. Röntgende, bebeğin çengelli iğne yuttuğu tespit edildi.

Yemek borusuna saplanan iğne, Başhekim ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Hikmet Karan tarafından endoskopik yöntemle çıkarılarak bebek sağlığına kavuşturuldu.

'BİR SÜRE DAHA KALSA ENFEKSİYON KAYNAKLI CİDDİ SORUNLAR OLABİLİRDİ'

Opr. Dr. Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Kuratmer'in yerinde şüpheleri ve doğru teşhisiyle bebeği ciddi bir tehlikeden kurtardıklarını belirtti.

İğnenin yemek borusunda bir haftadır durduğunu ve paslanmaya başladığını aktaran Karan, "Bir süre daha kalsaydı, enfeksiyon kaynaklı çok ciddi problemler oluşabilirdi. İğnenin ucunun açık olması risk yaratıyordu. Küçük yaşta bir bebeğe cerrahi müdahale yapmak istemedik. Bu nedenle endoskopik yöntemle yemek borusuna indik ve iğneyi çıkardık. Hastamızın genel durumu şu anda oldukça iyi." ifadelerini kullandı.

Dr. Bayram Kuratmer, anne ve babaları, çocukların yabancı cisim yutma tehlikesine karşı uyardı. (AA)



