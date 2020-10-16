Yemek için kuyruğa giriyorlar! Şırdanın neyden yapıldığını öğrenince...

Adana'nın meşhur sakatat yemeği şırdanı evinizde de hazırlamanız mümkün. Adanalıların hayran olduğu bu lezzeti bakalım siz beğenecek misiniz...

MALZEMELER

4 adet şırdan

3 su bardağı pirinç

3 adet soğan

Bir yemek kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

İçi temizlenmiş şırdanların önce her iki yüzü de soğuk suyla, sonra sıcak suyla birkaç kez yıkayın.

İyice temizlendikten sonra birkaç saat tuzlu ve limonlu suda bekletin ve yeniden yıkayın.

Soğanlar küçük küçük doğrayın.

Pirinç ve diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.

Malzemeleri, şırdanlara el yordamıyla doldurun.

Bütün şırdanları doldurduktan sonra tencereye yerleştirin. 60 dakika pişirin.

Üzerine bolca kimyon dökülerek servis yapabilirsiniz.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİNDEN YAPILIR?

Midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır. Bu son bölüme ise şırdan ismi verilir. Şırdanın temizliğin çok doğru bir şekilde yapılması gerekir. Temizlenen şırdan, işkembe dolmasında kullanılan harç ile doldurulur. Bu harç baharatlı pirinçten hazırlanır. Son olarak ağız kısmı dikilir ve salçalı suda haşlanır.



