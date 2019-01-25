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Yemek mücadelesi izleyenleri güldürdü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kedi ve kaplumbağın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Yemeğini iştahla yiyen kedi, kaplumbağı fark edince, patisiyle başını bastırdı. Daha sonra yemeğini yemeye devem eden kedinin videosu izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler en çok izlenenler arasına girdi.


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Anahtar Kelimeler:
kedi Yemek kaplumbağa

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