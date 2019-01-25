Yemek mücadelesi izleyenleri güldürdü

Yemeğini iştahla yiyen kedi, kaplumbağı fark edince, patisiyle başını bastırdı. Daha sonra yemeğini yemeye devem eden kedinin videosu izleyenleri güldürdü.
Sosyal medyada yayılan görüntüler en çok izlenenler arasına girdi.
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