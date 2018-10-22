Yemek pişirmeyi keyifli, pratik ve kolay hale dönüştüren mutfak bilgileri

Kek hamurunun içine birkaç damla limon suyu eklerseniz çok daha iyi bir şekilde kabaracaktır. Sitrit asit sayesinde kabartma tozu harekete gececek ve hızlı bir şekilde kabarma işlemi gerçekleşecektir.

Biber doğramadan hemen önce ellerinizi bir miktar zeytinyağı ile ovalayın. Böylelikle biberin acısı parmaklarınıza geçmemiş olacak.

Kimse yemek yaparken ağlamak istemez değil mi :) Gözyaşlarının akması bir yana soğanın göz yakması çok daha ciddi bir sorun. Bu problemin önüne geçmek için malzemeyi doğramadan önce buzlukta bekletin. Etkisini hemen hissedeceksiniz.

Tavuğu fırına verirken kafa kısmının ön ayak kısımlarının ise arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin. Fırının arka tarafı daha sıcak olduğu için ayak kısımlarını o tarafa denk getiriyoruz çünkü bu bölge tavuğun ön kısmına göre çok daha zor pişer.

Ispanak, pırasa veya havuç gibi sebzeler kullanarak börek harcı hazırlayacaksanız sebzeleri önceden hafif bir şekilde unlayın. Börek içinin gereksiz yere sulu olmasını önlemiş olacaksınız.

Yemeğin yağını fazla kaçırdıysanız;

Yemeğin yağını ayarlayamadınız ve iş işten geçti... Panik yapmayın, buz yöntemi yemeğinizi kurtarmaya yardımcı olacak. Bunun için kağıt havluya sardığınız buz küplerini yemeğin üzerinde gezdirmelisiniz.

Pilavın yanık kokusunu yok etmek için;

Pilavın dibi tuttuysa hepsini çöpe atmanıza gerek yok. Yanmamış kısımları üstten alın ve farklı bir tencereye aktarın. Ardından sıcak pilavın üzerine bir dilim ekmek koyun ve bir süre bu şekilde bekletin. Yanık kokusu uçup gidecek.

Mayalı hamurun kabarması için;

Mayalı bir hamur tuttuysanız içine muhakkak bir iki çay kaşığı toz şekeri ekleyin. Böylelikle çok daha fazla ve hızlı sürede hamurunuz mayalanacaktır.

Meyveli kekin daha lezzetli olması için;

Meyveli kek pişirecekseniz kullanacağınız meyveleri öncesinde toz şekere bulayıp kek harcına ilave edin. Hem meyveler çok daha güzel pişecektir hem de kekin lezzeti iki katına çıkacaktır.

Yemeğin tuzunu kaçırdıysanız;

Yemeğiniz gereğinden fazla tuzlu olduysa bunun için tencereye birkaç dilim patates ilave edin ve bu şekilde birkaç dakika kaynatın. Patateste bulunan nişasta yemeğin fazla tuzunu alacaktır.

Zeytinyağlı yemeklerin daha lezzetli olması için;

Zeytinyağlı yemeklere kullanacağınız soğanı rendelemek yerine bıçakla doğrayın. Çok daha lezzetli olacağını göreceksiniz.



