YEMEK

Yemek pişirmeyi keyifli, pratik ve kolay hale dönüştüren mutfak bilgileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

Mutfakta sizi bir yıldıza dönüştürecek ve lezzetli yemeklere imza atmanıza yardımcı olacak en güzel mutfak bilgilerini sizler için derledik. Şunu unutmayın arkadaşlar, kötü yemek yapan yoktur! Şu bilgilerden bihaber olanlar vardır.

Yemek pişirmeyi keyifli, pratik ve kolay hale dönüştüren mutfak bilgileri

Sebzeli böreklerin sulanmaması için;

börek

Ispanak, pırasa veya havuç gibi sebzeler kullanarak börek harcı hazırlayacaksanız sebzeleri önceden hafif bir şekilde unlayın. Börek içinin gereksiz yere sulu olmasını önlemiş olacaksınız.

Her tarafı eşit bir şekilde pişmiş tavuk için;

tavuk

Tavuğu fırına verirken kafa kısmının ön ayak kısımlarının ise arka tarafa gelecek şekilde yerleştirin. Fırının arka tarafı daha sıcak olduğu için ayak kısımlarını o tarafa denk getiriyoruz çünkü bu bölge tavuğun ön kısmına göre çok daha zor pişer.

Soğan doğrarken ağlamamak için;

soğan

Kimse yemek yaparken ağlamak istemez değil mi :) Gözyaşlarının akması bir yana soğanın göz yakması çok daha ciddi bir sorun. Bu problemin önüne geçmek için malzemeyi doğramadan önce buzlukta bekletin. Etkisini hemen hissedeceksiniz.

Acı biber doğramadan önce;

acı

Biber doğramadan hemen önce ellerinizi bir miktar zeytinyağı ile ovalayın. Böylelikle biberin acısı parmaklarınıza geçmemiş olacak.

Pofuduk kekler için;

kek

Kek hamurunun içine birkaç damla limon suyu eklerseniz çok daha iyi bir şekilde kabaracaktır. Sitrit asit sayesinde kabartma tozu harekete gececek ve hızlı bir şekilde kabarma işlemi gerçekleşecektir.

Yemeğin yağını fazla kaçırdıysanız;

yemek

Yemeğin yağını ayarlayamadınız ve iş işten geçti... Panik yapmayın, buz yöntemi yemeğinizi kurtarmaya yardımcı olacak. Bunun için kağıt havluya sardığınız buz küplerini yemeğin üzerinde gezdirmelisiniz.

Pilavın yanık kokusunu yok etmek için;

pilav

Pilavın dibi tuttuysa hepsini çöpe atmanıza gerek yok. Yanmamış kısımları üstten alın ve farklı bir tencereye aktarın. Ardından sıcak pilavın üzerine bir dilim ekmek koyun ve bir süre bu şekilde bekletin. Yanık kokusu uçup gidecek.

Mayalı hamurun kabarması için;

hamur

Mayalı bir hamur tuttuysanız içine muhakkak bir iki çay kaşığı toz şekeri ekleyin. Böylelikle çok daha fazla ve hızlı sürede hamurunuz mayalanacaktır.

Meyveli kekin daha lezzetli olması için;

meyveli

Meyveli kek pişirecekseniz kullanacağınız meyveleri öncesinde toz şekere bulayıp kek harcına ilave edin. Hem meyveler çok daha güzel pişecektir hem de kekin lezzeti iki katına çıkacaktır.

Yemeğin tuzunu kaçırdıysanız;

Yemeğiniz gereğinden fazla tuzlu olduysa bunun için tencereye birkaç dilim patates ilave edin ve bu şekilde birkaç dakika kaynatın. Patateste bulunan nişasta yemeğin fazla tuzunu alacaktır.

Zeytinyağlı yemeklerin daha lezzetli olması için;

dğr

Zeytinyağlı yemeklere kullanacağınız soğanı rendelemek yerine bıçakla doğrayın. Çok daha lezzetli olacağını göreceksiniz.


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