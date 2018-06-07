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Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

Ateşe dayanıklı olması nedeniyle pişirme işleminde zaman zaman tercih edilen alüminyum folyo bazı maddeler ile birleştiğinde, reaksiyona geçer ve çözülerek gıdaların alüminyumu emmesine neden olur. Özellikle asitli, sulu ya da sıcak yiyeceklerin pişirilmesinde kullanıldığında alüminyum maddesi direk yiyeceklere bulaşır!

Yemek yaparken alüminyum folyo kullanmak gerçekten zararlı mı?

Vücudumuzda doğal olarak bulunan bazı metaller vardır demir ve çinko gibi... Bu metaller sağlığımıza oldukça yararlıdırlar. Fakat bazı metaller vardır ki onların vücuttaki oranları yükseldikçe toksik etkisi yaratırlar. Bu metaller vücutta işlem görmez ve birikirler: Bakır, kurşun, platin, alüminyum bunlara birkaç örnektir.

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Alüminyum gibi mutfakta tercih edilen metali ısı işlemi yapmadan sadece koruma amaçlı kullanmak gayet uygun ve sağlıklı bir tercihtir. Bunun dışında fırın, mikrodalga gibi ısı oranı yüksek mutfak aletlerinde kullanmak ya da çizik alüminyum kaplarda yemek pişirmek son derece sakıncalıdır. Pişirme esnasında oluşan buhar, alüminyumun çözünmesine sebep olur ve çözünen alüminyum yiyeceklere nüfuz eder. Bunun sonucunda ise vücutta ağır metal birikimi yaşanır.

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Yapılan araştırmalar sonucunda alzheimer hastalarının beyin dokusunda bulunan yüksek orandaki alüminyum, yine araştırmacıların alzheimer ile alüminyum kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu düşünmelerine yol açıyor. Alüminyumun düzenli olarak alınması beyin hücrelerini etkilemekte ve bu durum alzheimer dışında başka ciddi neyn rahatsızlıklarına da sebep olabilmekte.

Alüminyum folyo kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

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Asitli ve yüksek ısıda pişirilen yiyeceklerde kesinlikle kullanmamalıyız. Ayrıca donmuş gıdaları sarmaktan da kaçınmalıyız.
Alüminyum yerine paslanmaz çelik kaplar, yağlı kağıtlar ya da fırına giren karton kaplar kullanmalıyız.
Alüminyumu saklamak, sarmak için bir araç olarak kullanabiliriz ancak bunu yaparken de gıdaların ıslak, asidik-bazik ya da çok tuzlu olmamalarına dikkat etmeliyiz.

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