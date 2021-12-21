Yemek yapmayı seven eşine işleri kolaylaştıracak bir yılbaşı hediyesi almak isteyenlere öneriler

Kadın erkek fark etmeksizin mutfağa girmeye bayılıyor ama çoğu zaman iyi yemekler yapmak için vakit bulamıyoruz. İş yoğunluğu, stres, çocuklar derken ihmal edilen yemek yapma tutkusunu yeniden canlandıracak pek çok mutfak gerecini sizlerle buluşturmaya geldik. Hem sizin hem eşinizin mutfakta keyifle kullanabileceği, yılbaşında hediye alabileceğiniz en güzel mutfak ürünleri karşınızda. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Çırpsın, sürsün, karıştırsın... Her birini kırmızı aşkıyla yapsın!

Yeni yıla girerken kırılan, kararan mutfak gereçlerinin her birini atıp yerine kırmızı rengi, silikon yapısı ve asma kancasıyla tam takım mutfak yardımcılarını eşinize hediye almak ister misiniz? Kalitesinden memnun kalabileceğiniz, çok kolay temizlenen, BPA içermeyen mutfak gereçleri seti, eşinize hediye etmek için oldukça ideal. İçerisinde çırpma telinden yumurta fırçasına, servis kaşığından esnek spatulasına kadar toplam 11 parça ürün barındıran seti eşiniz çok sevecek!

PHILORN markasının satışa sunduğu ürünü daha yakından incelemek ve eşinize hediye etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

2. "Zamandan tasarruf etsin kendine de vakit ayırsın" diyenlere, Maxthon Mutfak Robotu

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Eşi çeşit çeşit yemekler hazırlarken rahatlıkla çalışabilsin diyenlere önerimiz, Arzum AR1064 Maxthon Mutfak Robotu. Siyah rengiyle eşinizin hayran kalacağı robotun işlem haznesi 1.2 litre. Oldukça işlevsel olan üründe ince kalın rende ayarı, krema çırpıcı, hamur karıştırıcı, çift taraflı paslanmaz çelik bıçak ve litre kapasiteli blender sürahisi de mevcut. Taneli formda alınan baharatları ve kahve çekirdeklerini öğütebilen öğütme aparatına ve 2 farklı hız ayarına sahip olan mutfak robotu, mutfağınızı da eşinizi de şenlendirmek için birebir.

Eşinizin severek kullanacağı mutfak robotu için buraya tıklayın.

3. "En taze ev yoğurdunu eşim mayalar" diyenler için!

"Mutfağımızın yıldızı benim eşimdir, en güzel yoğurdu kendisi mayalar" diyenlerdenseniz, yaklaşan yeni yılda kendisini yoğurt tenceresiyle mutlu edebilirsiniz. Lacivert rengi, gold titanyum kaplamalı kulpları ve kendine has modern desenleriyle mutfağınıza çok yakışacak olan tencere, eşinizin yeni gözdesi olabilir. Pürüzsüz yüzeyiyle ön plana çıkan ve oldukça kolay temizlenen tencereyle eşinizin kalbini yeniden çalabilirsiniz. İndüksiyon ocaklar hariç her ocakta rahatça kullanılabilen ve ergonomik kulplarıyla konforlu bir kullanım sunan ürün, diğer yemekler için de tercih edilebilir.

Schafer Glaze Yoğurt Tenceresi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

4. Waffle denince akan sular durur...

"Hem yapmayı hem yemeyi sevdiğimiz waffle artık bizim mutfağımızda da pişsin, eşimin el lezzeti geçsin" diyenler, eşlerine muhteşem mürdüm renkli waffle makinesini mutlaka hediye etmeli! Oldukça ideal boyutuyla mutfak tezgahında az yer kaplayan, yapışmaz granit efektli plakalarıyla çok rahat waffle yapma olanağı tanıyan ürün aynı zamanda kolay temizlenir. Isıya dayanıklı tutma sapları sayesinde güvenle kullanılan waffle makinesinde pişirme ısı ayarı ve ikaz ışığı da mevcut.

Arzum tarafından beğenilere sunulan pratik waffle makinesi için buraya tıklamanız yeterli.

5. Pembe rengiyle büyülesin, her işine o koşsun: Kitchenaid Artisan Mutfak Robotu

Her evde mutlaka olması gereken mutfak robotuna hala sahip değilseniz, yılbaşı kutlaması hem sizin hem eşiniz için bir fırsat olabilir. İki ayrı karıştırma haznesi bulunan mutfak robotu, karıştırma ve hamur yoğurma için farklı karıştırma uçlarına sahip. Bu sayede farklı lezzetler denemek için oldukça kullanışlı bir ürün. Çeşit çeşit kekler, ekmekler, makaronlar, mayonez ve sos denemelerini gerçekleştirebilmek için eşinize ürünü hediye edebilirsiniz!

Farklı hız ayarı bulunan Kitchenaid Artisan'ın beğenilere sunduğu, eşinizi hayran bırakacak mutfak robotunu incelemek için tıklayın.

6. Mutfağınıza renk katacak: Fakir Goldie Su Isıtıcısı

Mutfak tezgahınıza renk katarken aynı zamanda su ısıtma vaktinden de tasarruf ettirecek, eşinizin hayran kalacağı bir ürünle karşınızdayız. Eşiniz mutfakta diğer işleriyle uğraşırken, bir yandan su ısıtmak için fazladan zaman harcamasın isterseniz Fakir Goldie Su Isıtıcısı'nı mutlaka ona hediye etmelisiniz. İşleri son derece kolaylaştıran 1.7 litrelik geniş hazneye sahip olan ürün, paslanmaz çelikten üretildiği için oldukça dayanıklı. Otomatik kapanma özelliği ile olası bir kazaya davetiye çıkarmayacak olan su ısıtıcısının mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

Fakir Goldie Su Isıtıcısı'nı sepete eklemek için buraya tıklayın.

7. Çırpsın çırpsın karıştırsın: Arçelik El Mikseri

Kek, krema, mayonez, kurabiye ve ekmek hamuru fark etmeksizin her birini homojen şekilde karıştıran Arçelik El Mikseri'yle eşinizi yılbaşında sevindirebilirsiniz! Hız kademesi ayarı sayesinde her tarif için rahatlıkla kullanılabilir. Paslanmaz çelik çırpıcı aparatları, turbo özelliği, yoğurma aparatı ve oldukça hoş rengi ile mutfaklarda harikalar yaratan ürün, eşinizin işlerini kolaylaştırabilir. Dik olarak saklanabilen el mikseri, fazla yer kaplamadığı ve kolay temizlendiği için sıklıkla tercih edilen ürünler arasında.

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8. Gelsin çıtır çıtır kızartmalar...

Arada şımarıklık yapmak ve sofraları karışık kızartmalarla donatmak herkesin hakkı! Sıçrama derdi olmadan çıtır çıtır kızartmalıklar yapması için eşinize yeni yılda Tefal Actifry Genius Fritöz'ü hediye etmeye ne dersiniz? Ürün, çok az yağ ile maksimum lezzet elde ettiğinden fit beslenenler için de oldukça ideal. 1.7 litre pişirme kapasitesine sahip haznesi ve sıcak hava teknolojisiyle tam bir bütçe ve mutfak dostu olan bu ürünü, eşiniz çok sevecek!

Şeffaf kapağı ve zamanlayıcısıyla oldukça kullanışlı olan Tefal Actifry Genius Fritöz'ü incelemek için buraya tıklayın!

9. Mis gibi ekmek kokusu tüm eve yayılsın

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Kahvaltıların yıldızı ekmek kızartmaları için bir hayli kolaylık sağlayacak ekmek kızartma makinesine sadece eşiniz değil, tüm aile hayran kalabilir. Philips Ekmek Kızartma Makinesi, altı farklı kızartma sıcaklığı ayarına sahip. Kaymayan ayakları sayesinde rahat kullanılan ürün, yeniden ısıtma özelliği ile de oldukça pratik. Buz çözme fonksiyonu, otomatik kapanma özelliği, ısıya dayanıklı dış kaplaması ve siyah rengi ile kullanışlı olmasının yanı sıra mutfaklara da çok yakışan ürünü mutlaka hediye listesine eklemelisiniz.

Philips markası tarafından satışa sunulan ürüne daha yakından bakmak isterseniz tıklayın.

10. İçindeki şefi serbest bıraksın: George Foreman Elektrikli Izgara



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Nefis kokulu ızgaralar yapmak için illa piknik alanlarına gitmeye gerek yok. Tam kıvamında kızarmış mis gibi köfteleri, etleri, tavukları ve sebzeleri evde de pişirebilmek mümkün. Tam da bunun için tasarlanan George Foreman Elektrikli Izgara, eşiniz için yeni yıl hediyeniz olabilir. Yağ yakmayan, duman ve koku oluşumunu önleyen, titanyum kaplaması ile dayanıklı olan ürün, piknik lezzetini evlere taşır. Sık sık evde barbekü partisi vermeye şimdiden hazırlanın. Ev ortamında tüm aileye tam pişmiş, lezzetli, sağlıklı etler ve sebzeler pişirmek artık hayal değil.

George Foreman'ın çok beğenilen elektrikli ızgarası için buraya tıklayın!

