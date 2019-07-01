Yemek yemiyor, yalnızca sıvı gıdalarla besleniyor!

Breatharianism’e göre yaşayan 25 yaşındaki Amerikalı bir kadın, katı gıdaları tüketmiyor. Sandığınız gibi su diyeti de değil. Yaşamını sürdürmek için ihtiyacı olan enerjiyi ise nefes egzersizleri, smoothie ve çaydan alıyor. Breatharianism’e göre yiyecekler hatta bazı durumlarda su bile, hayatta kalmak için gerekli değil. ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Audra Bear’ın sağlıklı yaşama olan ilgisi onu, Breatharianism’e yöneltti. “Daha iyi nasıl yaşanabilir?” konusundaki araştırmaları sonucunda, Breatharianism ve prana uygulamalarına yöneldi.

Prana uygulamasına göre Audra, nefes aldığında yalnızca oksijeni değil, evrenin enerjisini de soluduğuna inanıyor. Evrenin tamamını kaplayan kozmik bir enerji olarak açıklanan pranada, nefes alarak beslenmek de mümkün. Katı yiyecekleri yemek yerine, havadan soluyarak da besin alınabileceği iddia ediliyor.

Audra’nın beslenme rutini ise; çay, smoothie, meyve suyu ve günlük 40 dakikalık nefes egzersizlerinden oluşuyor. Ancak beslenme uzmanları bu beslenme şeklinin zararlı olduğu görüşünde hem fikir. Ayrıca nefes almanın gerekli besinleri sağladığı konusunda herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını da dile getiriyorlar.

Audra ise, beslenme uzmanlarının görüşüne katılmıyor. Sekiz aydır Breatharianism’e göre beslendiğini söyleyen Audra, kendini daha sağlıklı ve enerjik hissettiğini dile getiriyor. Audra bu beslenme stilinden önce de çiğ-vegan yaşam tarzını benimsemiş.

Audra pranayı ise şu şekilde açıklıyor; “Prana enerjiyi anlatan başka bir kelime. Qi veya Chi olarak da biliniyor. Prana, güneş ışığında, doğada, canlılarda kısacası evrendeki her şeyin içinde

bulunan ve her şeye hayat veren bir güç.”