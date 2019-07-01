Yemek yemiyor, yalnızca sıvı gıdalarla besleniyor!

Breatharianism’e göre yaşayan 25 yaşındaki Amerikalı bir kadın, katı gıdaları tüketmiyor. Sandığınız gibi su diyeti de değil. Yaşamını sürdürmek için ihtiyacı olan enerjiyi ise nefes egzersizleri, smoothie ve çaydan alıyor. Breatharianism’e göre yiyecekler hatta bazı durumlarda su bile, hayatta kalmak için gerekli değil. ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Audra Bear’ın sağlıklı yaşama olan ilgisi onu, Breatharianism’e yöneltti. “Daha iyi nasıl yaşanabilir?” konusundaki araştırmaları sonucunda, Breatharianism ve prana uygulamalarına yöneldi.
Audra’nın beslenme rutini ise; çay, smoothie, meyve suyu ve günlük 40 dakikalık nefes egzersizlerinden oluşuyor. Ancak beslenme uzmanları bu beslenme şeklinin zararlı olduğu görüşünde hem fikir. Ayrıca nefes almanın gerekli besinleri sağladığı konusunda herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını da dile getiriyorlar.
Audra pranayı ise şu şekilde açıklıyor; “Prana enerjiyi anlatan başka bir kelime. Qi veya Chi olarak da biliniyor. Prana, güneş ışığında, doğada, canlılarda kısacası evrendeki her şeyin içinde
bulunan ve her şeye hayat veren bir güç.”
“Nefes egzersizi, kim olduğunuzu, neye ihtiyacınız olduğunu veya neye ihtiyacınız olmadığını anlamada size yardımcı oluyor. Asla yiyecekleri bırakmayı amaçlamadım. Yalnızca günde 40 dakika pratik yapmaya başladım ve yaklaşık beş gün sonra artık yoğun bir açlık yaşamadığımı fark ettim. İlk orucum 97 gün sürdü.”
Bununla birlikte, Amerikalı beslenme uzmanı Helena Gibson-Moore uyarıyor: “Sadece meyve suları ve çaylar içeren bir diyetin enerji bakımından düşük olması muhtemeldir, bu nedenle ilk başlarda yalnızca kilo kaybı olsa da, uzun vadede sağlığınız için gerekli besinleri almadığınızdan hastalanabilirsiniz’
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