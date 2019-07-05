YEMEK

Yemekleri neden zeytinyağında pişirmemelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sağlıklı yağlar arasında bulunan zeytinyağı, antik dünyada sıvı altın olarak adlandırılmıştır. Kolon ve meme kanseri, diyabet, kalp problemleri, artrit ve yüksek kolesterol tedavisinde etkili olan zeytinyağını doğru bir şekilde kullanmadığınızda faydalarından ziyade zararını görebilirsiniz.

Yemekleri neden zeytinyağında pişirmemelisiniz?

Tekli doymamış yağ bakımından zengin olan zeytinyağı ısınınca ne yazık ki bütün yararlı etkilerinden uzaklaşıyor. Doğrudan zeytinyağını ısıttığınızda kimyası değişiyor ve zararlı maddeler serbest kalıyor.

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Zeytinyağı ısıyla birleştiğinde hızlı bir şekilde yanabilir ve bunun sonucunda hem yemeğin tadı bozulur hem de sağlığınız olumsuz anlamda etkilenebilir. Bunun yerine zeytinyağını soğuk ya da ılık şekilde tariflerinize ekleyebilirsiniz. Salatalar ve ara soğuklarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yemek pişirirken kullanmanız tavsiye edilen yağlar ise;

Ayçiçek yağı
Mısır yağı
Tereyağı
Hindistancevizi yağı
Ghee

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