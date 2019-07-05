Yemekleri neden zeytinyağında pişirmemelisiniz?

Tekli doymamış yağ bakımından zengin olan zeytinyağı ısınınca ne yazık ki bütün yararlı etkilerinden uzaklaşıyor. Doğrudan zeytinyağını ısıttığınızda kimyası değişiyor ve zararlı maddeler serbest kalıyor.

Zeytinyağı ısıyla birleştiğinde hızlı bir şekilde yanabilir ve bunun sonucunda hem yemeğin tadı bozulur hem de sağlığınız olumsuz anlamda etkilenebilir. Bunun yerine zeytinyağını soğuk ya da ılık şekilde tariflerinize ekleyebilirsiniz. Salatalar ve ara soğuklarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Yemek pişirirken kullanmanız tavsiye edilen yağlar ise;

Ayçiçek yağı

Mısır yağı

Tereyağı

Hindistancevizi yağı

Ghee

