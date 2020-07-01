Yemeklerin en tatlı sosu: Acı sos tarifi

Sevenlerin müptela olduğu, sevmeyeninin zor bulunduğu, her yemeğin rengi acı sos. Eklendiği yemeğin havasını değiştiren acı sos, özellikle Anadolu topraklarında vazgeçilmez bir yiyecektir. Acı denilince akan suların durduğu bu coğrafyada, acı sos gibi bir pratikliğin de yeri son derece önemlidir. İstersen patatesini bandır, istersen makarnanın köftenin üzerine dök. Acıyı seviyorsan bol keseden ekle her yemeğine. En güzel aromalara sahip birkaç çeşit biberin karışımından oluşan acı sosların en güzeli, ev yapımı olanlarıdır. Evinizde bulunan malzemelerle kendi acı sosunuzu yapmak da son derece kolaydır.

Acı sos yapılışı

Malzemeler

1 adet jalapeno biberi

7 adet kırmızı kapya biberi

3 adet chili biberi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz biber

1 adet domates

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı Tuz

1,5 çay bardağı zeytinyağı

Tarif

Biberleri soğuk su ile yıkayın ve yeşil saplarını çıkartın.

Biberleri ortadan ikiye bölün ve iç kısmındaki tohumları çıkartın.

Biberleri küçük küçük doğrayın.

Domatesleri yıkayıp rendeleyerek hazırlayın.

Sarımsakların kabuklarını soyarak ezin.

Bir çay bardağı zeytinyağını ayırın ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencereye alın.

Zeytinyağının üzerine küçük küçük doğradığınız biberler ile birlikte ezilmiş sarımsakları atın.

Tenceredeki malzemeleri kavurmaya başlayın. Kavurmaya başladığınız malzemelerin üzerine rendelediğiniz domatesleri de ekleyin.

Tenceredeki malzemeleri biberler tamamen yumuşayana kadar pişirin. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra hazır olan karışımı blenderın içine dökün.

Blendera aktardığınız karışımı tüm malzemeler öğütülene dek karıştırın.

Blenderın içindeki karışıma pul biberi, karabiberi ve tatlı toz biberi de ekleyin. Üzerine tuz atın. Eklemeleri yaptıktan sonra karıştırmaya devam edin.

Karıştırmaya devam ederken bir yandan da ayırdığınız zeytinyağını yavaş yavaş dökün.

Pürüzsüz bir görünüme gelene kadar karıştırmaya devam edin ve sıvılaşmaya başladığında karıştırmayı bırakın.

Hazırladığınız sosun tadına bakın. Ağız tadınıza göre baharat eklemesini yaptıktan sonra acı sosunuz hazır.

