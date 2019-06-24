YEMEK

Yemeklerin tadını bozan 4 temizlik hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Farkında olmadan yaptığımız bazı davranışlar pişirdiğiniz yemeklerde felakete yol açabilir. Pişirdiğiniz tarifin tadı bir türlü güzel olmuyorsa sorun aslında tarifte değil temizlemeyi unuttuğunuz ya da yanlış temizlediğiniz malzemelerde olabilir.

Yemeklerin tadını bozan 4 temizlik hatası

Bu temizlik hatalarını yaparak yemeklerinizin tadını mahvedebilirsiniz;

Kahve makinesini doğru bir şekilde temizleyin
makine
Çekirdek öğüten kahve makinelerinin günlük olarak temizlenmesi çok önemlidir. Çekilmiş kahve çekirdeklerinin yağı bazen makinede kalabilir ve bu da taze kahvenin tadını olumsuz yönde etkiler.

Kızartma tavalarını makineye koymayın
tava
Kızarma tavalarını daima elde yıkamalısınız. Bulaşık makinesine koyduğunuzda tava üzerindeki koruyucu tava çıkmaya başlar. Bu katman gittiğinde ise yemeğinizi çok daha hızlı yakabilirsiniz.

Fırını doğru bir şekilde temizleyin
fırın
Fırını her gün temizlemek gerekmez ancak bazı yağlı yemekleri pişirdikten sonra temizlemeniz önerilir. Örneğin fırında tavuk hazırladıysanız fırını temizlemelisiniz çünkü yemeğin yağı fırının iç kısmına yapışır. Eğer bir sonraki aşamada kek pişireceksiniz fırındaki yağ ve tavuk yemeği kokusu tatlınıza sinecektir.

Sarımsak presini bulaşık makinesinde yıkamayın
pres
Sarımsak presini de her zaman elinizde yıkamalısınız. Sarımsak presini makinede yıkarsanız dilediğiniz gibi temizleyemezsiniz. Küçük sarımsak parçaları muhakkak içinde kalacaktır. Ayrıca bu kalan parçacıklar presin düzgün çalışmasını önler.


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