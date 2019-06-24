Yemeklerin tadını bozan 4 temizlik hatası

Bu temizlik hatalarını yaparak yemeklerinizin tadını mahvedebilirsiniz;

Kahve makinesini doğru bir şekilde temizleyin



Çekirdek öğüten kahve makinelerinin günlük olarak temizlenmesi çok önemlidir. Çekilmiş kahve çekirdeklerinin yağı bazen makinede kalabilir ve bu da taze kahvenin tadını olumsuz yönde etkiler.

Kızartma tavalarını makineye koymayın



Kızarma tavalarını daima elde yıkamalısınız. Bulaşık makinesine koyduğunuzda tava üzerindeki koruyucu tava çıkmaya başlar. Bu katman gittiğinde ise yemeğinizi çok daha hızlı yakabilirsiniz.

Fırını doğru bir şekilde temizleyin



Fırını her gün temizlemek gerekmez ancak bazı yağlı yemekleri pişirdikten sonra temizlemeniz önerilir. Örneğin fırında tavuk hazırladıysanız fırını temizlemelisiniz çünkü yemeğin yağı fırının iç kısmına yapışır. Eğer bir sonraki aşamada kek pişireceksiniz fırındaki yağ ve tavuk yemeği kokusu tatlınıza sinecektir.

Sarımsak presini bulaşık makinesinde yıkamayın



Sarımsak presini de her zaman elinizde yıkamalısınız. Sarımsak presini makinede yıkarsanız dilediğiniz gibi temizleyemezsiniz. Küçük sarımsak parçaları muhakkak içinde kalacaktır. Ayrıca bu kalan parçacıklar presin düzgün çalışmasını önler.



