Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Özellikle kışın, yemeklerin yanında yemeyi tercih ettiğimiz turşu çeşitlerine pek bilinmeyen 2 tarif ekledik. Özellikle mantar turşusu son derece pratik ve lezzetli. Denemek isteyenler için detaylarını bırakıyoruz;

MANTAR TURŞUSU

Yarım kilo kültür mantarı

2 adet karanfil

Tane karabiber

5 diş sarımsak

2 adet defne yaprağı

Sirke ve kalın tuz

YAPILIŞI

İlk olarak mantarları yıkayın.

Mantarları yarım çay bardağı sirke eklediğiniz suda pişirin.

Turşu kavanozuna karabiberleri, karanfilleri ve defne yapraklarını koyun.

Ardından mantarları sıkı bir şekilde kavanoza koyun.

Salamura için sirke, tuz ve suyu ocakta ısıtın. Isıtmanın nedeni ise tuzun erimesini sağlamak.

Salamura suyu soğuduktan sonra kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatın.

Mantar turşusu 24 saat sonra yemeye hazır olacaktır.

TAZE FASULYE TURŞUSU

4 kilo taze fasulye

8 adet sivri biber

8 diş sarımsak

2 su bardağı kaya tuzu

8 su bardağı su

Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi

HAZIRLANIŞI

İlk olarak fasulyeleri yıkadıktan sonra ayıklayın ve kısa bir süre haşlayın.

Haşlanan fasulyelerin yarısını kavanoza koyun. Üzerine 4 adet sivri biberi ve sarımsakların yarısını soyulmuş bir şekilde ilave edin.

Geri kalan fasulyeyi, biberleri ve sarımsakları da sırasıyla ekleyin.

Kaynatıp soğuttuğunuz suyun içinde kaya tuzunu eritin. Sirkeyi de suya ekleyerek karışımı kavanozun içine dökün.

Turşunun ağzını kapatın ve 20 gün bekletin. Afiyet olsun...



