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Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Yemeklerin en güzel yancısı turşunun 2 farklı çeşidini kurduk. Klasik turşu tariflerini bir kenara bırakıyoruz, mantar turşusunun müptelası oluyoruz :) İşte klasik turşu tariflerine fark atacak 2 enfes tarif.

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Özellikle kışın, yemeklerin yanında yemeyi tercih ettiğimiz turşu çeşitlerine pek bilinmeyen 2 tarif ekledik. Özellikle mantar turşusu son derece pratik ve lezzetli. Denemek isteyenler için detaylarını bırakıyoruz;

MANTAR TURŞUSU
Yarım kilo kültür mantarı
2 adet karanfil
Tane karabiber
5 diş sarımsak
2 adet defne yaprağı
Sirke ve kalın tuz

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YAPILIŞI
İlk olarak mantarları yıkayın.
Mantarları yarım çay bardağı sirke eklediğiniz suda pişirin.
Turşu kavanozuna karabiberleri, karanfilleri ve defne yapraklarını koyun.
Ardından mantarları sıkı bir şekilde kavanoza koyun.
Salamura için sirke, tuz ve suyu ocakta ısıtın. Isıtmanın nedeni ise tuzun erimesini sağlamak.
Salamura suyu soğuduktan sonra kavanoza koyun ve ağzını sıkıca kapatın.
Mantar turşusu 24 saat sonra yemeye hazır olacaktır.

TAZE FASULYE TURŞUSU
4 kilo taze fasulye
8 adet sivri biber
8 diş sarımsak
2 su bardağı kaya tuzu
8 su bardağı su
Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi

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HAZIRLANIŞI
İlk olarak fasulyeleri yıkadıktan sonra ayıklayın ve kısa bir süre haşlayın.
Haşlanan fasulyelerin yarısını kavanoza koyun. Üzerine 4 adet sivri biberi ve sarımsakların yarısını soyulmuş bir şekilde ilave edin.
Geri kalan fasulyeyi, biberleri ve sarımsakları da sırasıyla ekleyin.
Kaynatıp soğuttuğunuz suyun içinde kaya tuzunu eritin. Sirkeyi de suya ekleyerek karışımı kavanozun içine dökün.
Turşunun ağzını kapatın ve 20 gün bekletin. Afiyet olsun...


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